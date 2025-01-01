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Мэри Поппинс, до свидания!
Цитаты из фильма Мэри Поппинс, до свидания!
Цитаты из фильма Мэри Поппинс, до свидания!
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Цитаты
Мальчик
Мэри Поппинс, где ты спала прошлой ночью?
Мэри Поппинс
Дамы не отвечают на такие вопросы, потому что джентльмены их не задают.
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🤔
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