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Киноафиша Фильмы Мэри Поппинс, до свидания! Цитаты из фильма Мэри Поппинс, до свидания!

Цитаты из фильма Мэри Поппинс, до свидания!

Мальчик Мэри Поппинс, где ты спала прошлой ночью?
Мэри Поппинс Дамы не отвечают на такие вопросы, потому что джентльмены их не задают.
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