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Наталья Андрейченко
Natalya Andreychenko
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Наталья Андрейченко
Наталья Андрейченко
Natalya Andreychenko
Дата рождения
3 мая 1956
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Натальи Андрейченко
Родилась 3 мая 1956 года. Москва, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
7.8
Сибириада
(1978)
7.6
Мэри Поппинс, до свидания!
(1983)
7.5
Военно-полевой роман
(1983)
Фильмография Натальи Андрейченко
5.1
Очень русский детектив
Ochen russkiy detektiv
комедия
2008, Россия
Смотреть трейлер
1.6
На крыше мира
Na kryshe mira
мелодрама
2008, Россия
5.3
Моя большая армянская свадьба
комедия, мелодрама, мини-сериал
2005, Россия
5.1
Подари мне лунный свет
Podari mne lunnyy svet
мелодрама, драма, комедия
2000, Россия
6.7
8 с половиной долларов
8 ½ $
комедия
1999, Россия
6.7
Маленькая Одесса
Little Odessa
драма, криминал
1994, США
6.5
Леди Макбет Мценского уезда
Ledi Makbet Mtsenskogo uezda
драма
1989, СССР / Швейцария
Онлайн
6.8
Прости
Prosti
драма, мелодрама
1986, СССР
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Новости о Наталье Андрейченко
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