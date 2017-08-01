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Наталья Андрейченко
Наталья Андрейченко
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Наталья Андрейченко
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Дата рождения
3 мая 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Натальи Андрейченко
Родилась 3 мая 1956 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Натальи Андрейченко
На крыше мира
мелодрама
2008, Россия
1.0
Подари мне лунный свет
мелодрама, драма, комедия
2000, Россия
4.0
Маленькая Одесса
драма, криминал
1994, США
6.0
Леди Макбет Мценского уезда
драма
1989, СССР / Швейцария
6.0
Прости
драма, мелодрама
1986, СССР
7.0
Марица
мюзикл
1985, СССР
5.0
Военно-полевой роман
мелодрама
1983, СССР
7.0
Мэри Поппинс, до свидания!
мюзикл, фэнтези, семейный
1983, СССР
7.0
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Наталья Андрейченко вновь сыграет Мэри Поппинс в продолжении советского фильма
Советская актриса Наталья Андрейченко, которая наиболее запомнилась зрителями по роли Мэри Поппинс, вернется к своему персонажу в продолжении картины «Мэри Поппинс, до свидания».
Написать
1 августа 2017 12:19
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Интернет-пользователи обсуждают новое видео знаменитости.
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23 февраля 2022 11:30
«Зачем она так себя изуродовала?»: постаревшая «Мэри Поппинс» Андрейченко шокировала россиян
Кажется, актриса переборщила с пластикой.
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2 января 2022 10:31
Наталья Андрейченко спасла брак сына-изменщика: «Осталась при наследнике и имуществе»
Знаменитость философски подходит к построению семьи.
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1 декабря 2021 12:34
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