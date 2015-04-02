Выбор, 2015

Молодая супружеская пара Лаура и Джорджо очень любят друг друга и мечтают о ребёнке, но несмотря на их желание, не могут дождаться первенца. Однажды Лаура становится жертвой изнасилования. Через некоторое время она узнаёт, что ждёт ребёнка. Джорджо и Лаура встанут перед непростым выбором. С одной стороны, мужчина, чувствующий себя униженным и оскорблённым, с другой стороны, страдающая женщина, с больной душой и непреодолимым желанием стать матерью. Какой выбор сделать, чтобы по-прежнему быть счастливыми?