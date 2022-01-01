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Амбра Анджолини
Амбра Анджолини
Ambra Angiolini
О персоне
Фильмография
Амбра Анджолини
Ambra Angiolini
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Дата рождения
22 апреля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Амбра Анджолини
Родилась 22 апреля 1977 года. Рим, Италия.
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Фильмография Амбра Анджолини
(Не)идеальные парочки
комедия
2021, Италия
5.0
Хорошие девчонки
комедия
2019, Италия
5.0
Семь минут
драма
2016, Италия / Франция
6.0
Выбор
драма
2015, Италия
5.0
Помнишь меня?
мелодрама, комедия
2014, Италия
6.0
Невероятные приключения итальянцев в Америке
комедия
2013, Италия
5.0
Да здравствует Италия!
комедия
2012, Италия
6.0
Даже если любовь не заметна
комедия
2011, Италия
6.0
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