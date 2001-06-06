Отзывы о фильме
На фоне советских «декораций» разворачивается жизненная коллизия Ирины Таракановой. Провинциалка, проехавшая в Москву и работающая в Доме моделей, она шарахается из одной постели в другую. Дело в том, что в 13 лет ее изнасиловал собственный отец, и теперь она ищет «мужчину своей жизни», которому собирается мыть ноги в тазике. Мужчина находится в лице совести нации писателя Владимира Сергеевича. Он – очень крупная шишка, и Ирина ввязалась в игру, которая ей явно не по плечу...
|6 июня 2001
|Италия
|10 октября 2001
|США