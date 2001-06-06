Оповещения от Киноафиши
Русская красавица

Русская красавица

La bella di Mosca 18+
О фильме

На фоне советских «декораций» разворачивается жизненная коллизия Ирины Таракановой. Провинциалка, проехавшая в Москву и работающая в Доме моделей, она шарахается из одной постели в другую. Дело в том, что в 13 лет ее изнасиловал собственный отец, и теперь она ищет «мужчину своей жизни», которому собирается мыть ноги в тазике. Мужчина находится в лице совести нации писателя Владимира Сергеевича. Он – очень крупная шишка, и Ирина ввязалась в игру, которая ей явно не по плечу...

Страна Россия / Италия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 6 июня 2001
Дата выхода
6 июня 2001 Италия
10 октября 2001 США
Бюджет $4 000 000
Производство 1.One Way Films, Фора-фильм, Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
La bella di Mosca, Russian Beauty
В ролях
Игорь Костолевский
Игорь Костолевский
Анна Молчанова
Анджело Мареска
Ивана Монти
Марчелло Каталано
Леонид Неведомский
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

3.7
Оцените 10 голосов
3.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
