На фоне советских «декораций» разворачивается жизненная коллизия Ирины Таракановой. Провинциалка, проехавшая в Москву и работающая в Доме моделей, она шарахается из одной постели в другую. Дело в том, что в 13 лет ее изнасиловал собственный отец, и теперь она ищет «мужчину своей жизни», которому собирается мыть ноги в тазике. Мужчина находится в лице совести нации писателя Владимира Сергеевича. Он – очень крупная шишка, и Ирина ввязалась в игру, которая ей явно не по плечу...