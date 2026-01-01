Оповещения от Киноафиши
«Убойные каникулы»
1
О персоне
Фильмография
Марчелло Каталано
Marcello Catalano
Марчелло Каталано
Марчелло Каталано
Marcello Catalano
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
5.6
Выбор
(2015)
3.7
Русская красавица
(2001)
Фильмография Марчелло Каталано
5.6
Выбор
La scelta
драма
2015, Италия
3.7
Русская красавица
La bella di Mosca
драма
2001, Россия / Италия
