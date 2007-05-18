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Я, другой
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Io, l'altro

Я, другой, 2007

2007 / Италия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
Двое молодых рыбаков становятся безвинными жертвами так называемой «войны цивилизаций», целой системы социальной паранойи и предрассудков. Юсеф и Джузеппе – давние товарищи, они более десяти лет работают вместе. Юсеф – эмигрант из Туниса. Устроившись работать на итальянском рыболовном судне, он познакомился с Джузеппе и стал его лучшим другом. После долгих лет работы «на хозяина» друзья решают завести свое дело: покупают старенькое суденышко и дают ему новое имя, «Медея». После трагических событий 11 сентября мир словно меняется. Все аспекты жизни затронуты ощущением постоянной войны неравных сил, подозрения могут зародиться везде – даже на рыбачьем суденышке в открытом море.
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 18 мая 2007
Режиссер
Мохсен Меллити
В ролях
Рауль Бова
Рауль Бова
Джованни Марторана
Марио Пупелла
Марио Пупелла
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Я, другой 1 постер
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