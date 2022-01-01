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Сатурн против
Saturno contro / Saturn in Opposition
Сатурн против, 2007
2007 / Италия / Франция / Турция
6.3
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
драма
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6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2007
Режиссер
Ферзан Озпетек
В ролях
Стефано Аккорси
Пьерфранческо Фавино
Серра Йилмаз
Амбра Анджолини
Эннио Фантастичини
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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саундтрек фильма
Сатурн против
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