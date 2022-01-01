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Сатурн против
Киноафиша Фильмы Сатурн против
Saturno contro / Saturn in Opposition

Сатурн против, 2007

2007 / Италия / Франция / Турция
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2007
Режиссер
Ферзан Озпетек
В ролях
Стефано Аккорси
Стефано Аккорси
Пьерфранческо Фавино
Пьерфранческо Фавино
Серра Йилмаз
Амбра Анджолини
Амбра Анджолини
Эннио Фантастичини
Все актеры и съемочная группа
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