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Альтамира
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Finding Altamira
Альтамира
2016 / Испания / Великобритания / Франция
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5.9
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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