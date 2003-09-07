Панчо Вилья, 2003

Лента поведает нам невероятную, но правдивую историю о том, как мексиканский революционер Панчо Вилья позволил голливудскому режиссеру снять фильм о себе; по ходу действия съемок народный герой сам корректировал кинопроцесс, а заодно и ход исторических событий.

Два гиганта киноиндустрии начала века – Дэйвид Гриффит и Гарри Эйкен отправляют своего молодого помощника Фрэнка Тайера в Мексику, где он на свой страх и риск снимает «немое» кино о подвигах Вильи. Оказавшись под перекрестным огнем, в буквальном смысле слова, съемочная группа Тайера рискует жизнью, заблудившись между реальностью и вымыслом. Камера! Мотор! Революция!