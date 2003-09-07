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Панчо Вилья Панчо Вилья
Киноафиша Фильмы Панчо Вилья
And Starring Pancho Villa as Himself

Панчо Вилья, 2003

2003 / США / Мексика
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 1914 году мексиканский революционер Панчо Вилья приглашает студии для съемок своих реальных сражений против армии Порфирио Диаса, чтобы собрать средства для финансирования оружия и боеприпасов. The Mutual Film Corporation через продюсера Д.У. Гриффита выражает заинтересованность в предложении и отправляет режиссера Фрэнка Тайера для заключения контракта лично с Панчо Вильей. Герои сближаются, и через несколько месяцев Фрэнк снимает первый полнометражный фильм длиной в пять бобин, «Жизнь генерала Вильи», хотя изначально он заявил всего две бобины. И после выхода на экраны зрители узнают всю подноготную и истинное лицо Панчо Вильи…

  • Фильм затрагивает реальную историю съемок фильма «Жизнь генерала Вильи», увиденную глазами Фрэнка Н. Тайера, племянника босса студии. Получившийся фильм стал первым американским полнометражным фильмом, познакомившим множество зрителей с настоящими ужасами войны, которых они никогда не видели. 
  • Во время съемок битвы между войсками Панчо Вильи и федеральными войсками возле Охинаги для фильма «Жизнь Вильи» в 1912 году оператор Чарльз Рошер был схвачен федеральными солдатами и доставлен к их командующему генералу. Рошер думал, что его вот-вот казнят как шпиона, но мексиканский генерал заметил масонскую булавку на его лацкане. Он тоже оказался масоном и отпустил Рошера.

Лента поведает нам невероятную, но правдивую историю о том, как мексиканский революционер Панчо Вилья позволил голливудскому режиссеру снять фильм о себе; по ходу действия съемок народный герой сам корректировал кинопроцесс, а заодно и ход исторических событий.

Два гиганта киноиндустрии начала века – Дэйвид Гриффит и Гарри Эйкен отправляют своего молодого помощника Фрэнка Тайера в Мексику, где он на свой страх и риск снимает «немое» кино о подвигах Вильи. Оказавшись под перекрестным огнем, в буквальном смысле слова, съемочная группа Тайера рискует жизнью, заблудившись между реальностью и вымыслом. Камера! Мотор! Революция!

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2003
Премьера в мире 7 сентября 2003
Возраст 16+
Режиссер
Брюс Бересфорд
В ролях
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Эйон Бэйли
Эйон Бэйли
Алан Аркин
Алан Аркин
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Мэтт Дэй
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Панчо Вилья 3 постера
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Панчо Вилья

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