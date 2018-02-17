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Счастливый принц Счастливый принц
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The Happy Prince

Счастливый принц, 2018

2018 / Германия / Бельгия / Италия / Великобритания
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

В дешевом номере парижского отеля на смертном одре лежит Оскар Уайлд. Прошлое возвращается назад, унося великого писателя назад, в другое время, когда он был самым известным человеком в Лондоне. Под микроскопом смерти Оскар Уайлд рассматривает неудавшуюся попытку примириться со своей многострадальной женой Констанс, затем расправу за его роковую любовную связь с лордом Альфредом Дугласом, а также теплоту и преданность Робби Росса, который пытался и не смог спасти его от самого себя. Это портрет темной стороны гения, который жил и умер ради любви…

  • Это писательский и режиссерский дебют актера Руперта Эверетта. Эверетт пытался реализовать свой проект в течение десяти лет, отказываясь от каких-либо ролей в кино, чтобы быть доступным на случай, если он наконец будет одобрен.
  • Эверетт взял подписки от своих друзей Колина Ферта и Эмили Уотсон, что они будут участвовать в фильме, если он когда-нибудь получит финансирование. Даже когда Ферт стал знаменитым и из-за плотного графика не было уверенности в том, что он сможет сдержать свое обещание, Эверетт привлек спонсоров, заявив, что Ферт уже подписал контракт. Ближе к концу производства, когда у фильма закончился бюджет, Колин даже решил отказаться от своего гонорара и продолжил сниматься практически бесплатно. 
  • Интерьеры дома Уайлда в Италии снимались в замке Турнау в Баварии, Германия.

Последние годы Оскара Уайльда: стремительное низвержение с небес славы и почитания во мрак тюремного заключения: открытую гомосексуальность ханжи XIX века не прощали никому. Освобождение — уже больным, разбитым человеком. Бегство в свободолюбивый Париж. Попытка примирения с женой. Возобновление роковых отношений с лордом Дугласом. Лихорадочная жизнь, в которой спасительная соломинка — только ирония…

6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 1 августа 2020
Премьера в мире 17 февраля 2018
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Руперт Эверетт
Руперт Эверетт
В ролях
Руперт Эверетт
Руперт Эверетт
Анна Чэнселлор
Анна Чэнселлор
Джулиан Уэдэм
Джулиан Уэдэм
Беатрис Даль
Беатрис Даль
Джошуа МакГуайр
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Счастливый принц 4 постера
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