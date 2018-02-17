Счастливый принц, 2018

В дешевом номере парижского отеля на смертном одре лежит Оскар Уайлд. Прошлое возвращается назад, унося великого писателя назад, в другое время, когда он был самым известным человеком в Лондоне. Под микроскопом смерти Оскар Уайлд рассматривает неудавшуюся попытку примириться со своей многострадальной женой Констанс, затем расправу за его роковую любовную связь с лордом Альфредом Дугласом, а также теплоту и преданность Робби Росса, который пытался и не смог спасти его от самого себя. Это портрет темной стороны гения, который жил и умер ради любви…