Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Почти семнадцать Почти семнадцать
Киноафиша Фильмы Почти семнадцать Фильмы похожие на Почти семнадцать
The Edge of Seventeen Почти семнадцать 2016 / США
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Почти семнадцать

Вся информация о фильме
Да, боже, да
Да, боже, да
драма, комедия 2020, США
5.0
Сумасшедшая любовь
Сумасшедшая любовь
мелодрама 2020, США
6.0
Все радостные места
Все радостные места
драма, мелодрама 2020, США
6.0
Начитанные
Начитанные
комедия 2019, США
7.0
В метре друг от друга
В метре друг от друга
мелодрама, драма 2019, США
8.0
Восьмой класс
Восьмой класс
драма, комедия 2018, США
7.0
30 безумных желаний
30 безумных желаний
драма, комедия, приключения 2018, США
6.0
Всем парням, которых я любила раньше
Всем парням, которых я любила раньше
драма, мелодрама 2018, США
7.0
Идеальный голос 3
Идеальный голос 3
комедия, мюзикл 2017, США
7.0
Любовь – болезнь
Любовь – болезнь
мелодрама, комедия, драма 2017, США
7.0
Срок жизни
Срок жизни
криминал, драма 2016, США
5.0
Простушка
Простушка
комедия 2015, США
6.0
Бумажные города
Бумажные города
детектив 2015, США
7.0
Я, Эрл и умирающая девушка
Я, Эрл и умирающая девушка
драма 2015, США
6.0
Виноваты звезды
Виноваты звезды
драма 2014, США
7.0
Короли лета
Короли лета
драма, комедия 2013, США
6.0
Хоть раз в жизни
Хоть раз в жизни
мюзикл, мелодрама, драма, комедия 2013, США
7.0
Ромео и Джульетта
Ромео и Джульетта
мелодрама, драма 2013, Великобритания / Италия / Швейцария
7.0
Захватывающее время
Захватывающее время
драма, комедия 2013, США
7.0
Хорошо быть тихоней
Хорошо быть тихоней
драма, мелодрама 2012, США
6.0
В первый раз
В первый раз
мелодрама, комедия, драма 2012, США
7.0
Отличница легкого поведения
Отличница легкого поведения
комедия, мелодрама 2010, США
7.0
Дрянные девчонки
Дрянные девчонки
комедия 2004, США
7.0
10 причин моей ненависти
10 причин моей ненависти
мелодрама, комедия, драма 1999, США
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше