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Неста Купер
Неста Купер
Nesta Cooper
О персоне
Фильмография
Неста Купер
Nesta Cooper
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Дата рождения
11 декабря 1993
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Миссиссога, Онтарио, Канада
Рост
173 см
Биография Несты Купер
Родилась 11 декабря 1993 года. Миссиссога, Онтарио, Канада.
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Фильмография Несты Купер
Блаженство
драма, мелодрама, фантастика
2021, США
4.0
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