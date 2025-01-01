Знаешь что? Я тебе сейчас скажу настоящую причину, почему я сегодня с тобой обедаю. Видишь ли, у меня сейчас вообще нет друзей, и, честно говоря, мне это безразлично. Мое поколение — сплошные зеваки. Они просто впадают в истерику, если у них на секунду отнять телефон, без эмодзи они общаться не могут, и всерьёз думают, что кому-то интересно, что они "едят тако, восклицательный знак, смайлик, смайлик" — как будто нам это надо. Я... старой души человек. Мне нравится старая музыка, старые фильмы и даже старики. У меня нет ничего общего с этими людьми, и у них нет ничего общего со мной.