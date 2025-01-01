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Киноафиша Фильмы Почти семнадцать Цитаты из фильма Почти семнадцать

Цитаты из фильма Почти семнадцать

Nadine Знаешь, с тех пор как мы были маленькими, у меня появлялось чувство, будто я выхожу из своего тела и смотрю на себя сверху... И мне ненавистно то, что я вижу... Как я себя веду, как я звучю. И я не знаю, как это изменить. И я так боюсь... Что это чувство никогда не уйдёт.
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Nadine В мире есть два типа людей: те, кто от природы преуспевает в жизни. И те, кто надеется, что все эти люди сгорят в большом взрыве.
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Nadine Что... почему этот малыш в твоём доме?
Mr. Bruner Ё п##ц! Как это чёртово существо сюда попало?
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Mr. Bruner [читает сообщение, отправленное Надин парню, который ей нравится] «Ты сложный и простой одновременно, и я чувствую эту связь между нами. Мне кажется, я тебя уже знаю». Это вроде мило, но, по-моему, ты слишком драматизируешь. «Я просто хочу быть с тобой. Я хочу дать тебе... о#л#. Хочу, чтобы ты положил рот на мои сиськи. Хочу почувствовать тебя внутри себя. Мы можем сделать это в кладовке зоомагазина.»
Nadine Скажи что-нибудь... Боже мой, скажи что-нибудь! Пожалуйста, помоги мне!
Mr. Bruner Тебе стоит следить за слишком длинными предложениями.
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Nadine У меня была самая ужасная мысль: мне придётся провести остаток жизни с самим собой.
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Nadine Знаешь что? Я тебе сейчас скажу настоящую причину, почему я сегодня с тобой обедаю. Видишь ли, у меня сейчас вообще нет друзей, и, честно говоря, мне это безразлично. Мое поколение — сплошные зеваки. Они просто впадают в истерику, если у них на секунду отнять телефон, без эмодзи они общаться не могут, и всерьёз думают, что кому-то интересно, что они "едят тако, восклицательный знак, смайлик, смайлик" — как будто нам это надо. Я... старой души человек. Мне нравится старая музыка, старые фильмы и даже старики. У меня нет ничего общего с этими людьми, и у них нет ничего общего со мной.
Mr. Bruner Надин?
Nadine Макс?
Mr. Bruner Может... тебя никто не любит.
Nadine [пауза] Ты му###к.
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Mr. Bruner Вау. Я только что почти написал свое собственное прощальное письмо. У меня было 32 мимолетных минуты счастья во время обеда, которые снова и снова съедал один особенно безвкусно одетый ученик, и в итоге я подумал, что лучше предпочту темную пустоту.
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Nadine Привет.
Mr. Bruner Занят.
Nadine Не хочу отнимать у тебя много времени, но я собираюсь покончить с собой. Просто подумала, взрослый должен знать.
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Mr. Bruner Слушай, я не очень-то умею в такие дела. Но, думаю, мы оба понимаем, что сейчас нужно сказать. Так что я просто скажу прямо.
[пауза]
Mr. Bruner Выйди из машины.
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[Надин спит за партой в пустом классе]
Mr. Bruner [шёпотом] Надин!
[постукивает пальцем по виску]
Mr. Bruner Надин...
Nadine [Сонно, с закрытыми глазами] А?
Mr. Bruner Эй... Просыпайся. У тебя была операция на мозге. Она сработала! Тебя сделали приятной и покладистой.
[Надин смотрит на него раздражённо]
Mr. Bruner Ах, просто мечты наяву. Звонок прозвенел. Уходи. Пожалуйста.
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Mona Вот что я делаю, когда мне грустно. Я становлюсь очень тихой и неподвижной. И говорю себе: «Все в этом мире так же несчастны и пусты, как и я. Просто они лучше притворяются.» Попробуй как-нибудь. Может, это принесёт тебе немного покоя.
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Darian Ты прав насчёт всего. Я здесь только ради себя, и моя жизнь ох***нно классная. Я её люблю. Мне нравится проводить ещё одну ночь, отговаривая маму от безумств, мне нравится подавать документы только в университеты неподалёку, потому что кто знает, что будет в доме, если меня не будет рядом, чтобы всё чинить, и мне нравится...
[задыхается]
Darian что тот единственный человек, из-за которого я могу сделать хоть вдох... я не могу иметь без того, чтобы полностью не разрушить тебя. Так что, ты прав. Ты прав, это кайф. Я выиграл.
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Nadine Большой дом. Тебе скучно. Знаешь, что тебе нужно? Чтобы кто-то ограбил тебя, и ты смог сыграть "Один дома".
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Mr. Bruner Жизнь — это риск. Не бойся открываться.
🧡
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[первые реплики]
Nadine Слушай, я не хочу отнимать у тебя много времени, но я собираюсь покончить с собой. Просто подумала, что кто-то должен знать. Я толком не знаю, как это работает. Наверное, прыгну с эстакады прямо под фуру, ну... Или под грузовик, только не под автобус. Я не хочу быть му###ом и заставлять людей смотреть, но это должно быть масштабно; настолько масштабно, чтобы просто...
[щёлкает пальцами]
Nadine Готово; убивает меня. Выключаем свет. Потому что если это меня просто покалечит, и я такая...
[имитирует человека с ограниченными возможностями]
Nadine Ну и кому от этого хорошо? Тогда мне придётся искать медсестру, чтобы задушила меня. Как мне передать *задушить*, если я...
[снова имитирует человека с ограниченными возможностями]
Nadine Не надо зацикливаться на мелочах; я просто подумала, что взрослый, ты должен знать.
Mr. Bruner Вау. Это, э... Многое, что надо осознать, Надин; я- я бы хотел знать, что сказать. Знаешь, я как раз сейчас писал своё собственное прощальное письмо.
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Nadine Не будь занудой. Общайся.
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Mr. Bruner У тебя сегодня какие-то проблемы, Нэдин?
Nadine Несколько. У меня сейчас вообще нет друзей.
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Young Krista Однажды у дедушки случайно расстегнулась пижама, и я увидела его член. Мне стало очень грустно.
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Mona Хочу домой, поправить причёску, накраситься как следует, надеть своё лучшее платье, а потом всё снять и лечь спать.
Nadine Весело!
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Nadine [пишет СМС парню, который ей нравится] Ник, я просто скажу — ты мне нравишься. Я нравлюсь тебе уже несколько месяцев. Думаю о тебе каждую секунду. Не знаю, может, я даже люблю тебя. Ты такой сложный, но в то же время простой, и я чувствую между нами связь, мне кажется, я тебя уже знаю, и я просто хочу быть с тобой. Я хочу тебя возбудить, хочу, чтобы ты положил рот на мои сиськи, хочу почувствовать тебя внутри себя... Мы можем сделать это в кладовке в Пэтленде. — Надин.
[пауза]
Nadine О боже. О боже.
Nadine [сама с собой] Звучишь как п###й псих. Это нельзя отправлять.
[Она случайно отправляет сообщение]
Nadine Что? Нет. Чёрт... О боже. О боже, да ну, нет, нет, нет, да ну. Б###! О боже! Чёрт!
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Young Nadine Моя мама должна принимать лекарства, иначе она расстроится и купит слишком много в торговом центре.
🧡
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[последние реплики]
Erwin Ребята, это Надин.
Nadine Привет!
[радостно присоединяется к разговору]
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Darian Жизнь порой несправедлива, Нэдин, ладно? Придётся смириться!
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Nadine Мой брат? Серьёзно?
Krista Я не могу контролировать свои чувства.
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Nadine Ник, ты мне нравишься. Хочу, чтобы ты положил рот мне на сиськи. Можем сделать это в кладовке в Петленде.
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