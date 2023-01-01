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Почти семнадцать Почти семнадцать
Киноафиша Фильмы Почти семнадцать Награды и номинации фильма Почти семнадцать
The Edge of Seventeen Почти семнадцать 2016 / США
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Почти семнадцать

Вся информация о фильме
MTV Movie & TV Awards 2017 MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший фильм
Номинант
Лучший актер кино
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
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