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День патриота День патриота
Киноафиша Фильмы День патриота День патриота, 2016: актеры и роли
Patriots Day День патриота 2016 / США
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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День патриота, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Берг Питер Берг Peter Berg
В ролях
Марк Уолберг Марк Уолберг Mark Wahlberg Мишель Монахан Мишель Монахан Michelle Monaghan Кевин Бейкон Кевин Бейкон Kevin Bacon Джон Гудман Джон Гудман John Goodman Алекс Вулф Алекс Вулф Alex Wolff
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