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День патриота
День патриота, 2016: актеры и роли
Patriots Day
День патриота
2016 / США
Трейлер
7.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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День патриота, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Берг
Peter Berg
В ролях
Марк Уолберг
Mark Wahlberg
Мишель Монахан
Michelle Monaghan
Кевин Бейкон
Kevin Bacon
Джон Гудман
John Goodman
Алекс Вулф
Alex Wolff
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