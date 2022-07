1 Them and Us Trent Reznor & Atticus Ross 4:18

2 We Forget Who We Are Trent Reznor & Atticus Ross 4:56

3 The Place You Are Right Now Trent Reznor & Atticus Ross 7:06

4 Inquiries Trent Reznor & Atticus Ross 4:38

5 Trails Trent Reznor & Atticus Ross 5:54

6 Broken Glass Trent Reznor & Atticus Ross 5:05

7 Nobody Cares About Me Trent Reznor & Atticus Ross 4:13

8 The Night Drive Trent Reznor & Atticus Ross 12:14

9 Escape Trent Reznor & Atticus Ross 6:34

10 Terminus Trent Reznor & Atticus Ross 2:55

11 Long Shadows On the Street Trent Reznor & Atticus Ross 7:10