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Разбуди меня Разбуди меня
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Разбуди меня 2016 / Россия
6.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Разбуди меня»

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Наша рецензия

Прекрасное высококонтекстуальное произведение предлагает нам отечественная киноиндустрия вместе с режиссером Гийомом Проценко, для которого фильм «Разбуди меня» стал дебютным. Немногословный и немного меланхоличный фильм рассказывает про то, как люди курят, работают и живут; ну и еще пытаются выжить посреди скучных трудовых будней, когда тишина становится постоянным спутником взрослой жизни. - Нашей задачей было достигнуть некоторой отстраненности от реальности и актеров, -…

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Ирина 24 марта 2017, 01:27
Оценка
Можно с чистой совестью порадоваться за отечественную киноиндустрию: "Разбуди меня" - пример того, как у нас могут снимать вполне себе неплохое кино.
24 марта 2017, 01:27 Ответить
Наталия Пешковская 5 апреля 2017, 12:32
Оценка
«Разбуди меня».
Фильм прошел закрытыми показами и на кинофестивалях еще в 2016 года. Премьера состоялась на «Кинотавре», где фильм участвовал в конкурсной программе и получил специальный приз «За точность жанровой интонации». В декабре 2016 фильм показали на фестивале «Сталкер», где фильм получил специальный приз имени Анатолия Приставкина. Затем наступило долгое затишье.
Дебютная полнометражная работа французского режиссера Гийома Проценко, живущего сейчас на две страны, в широкий прокат вышла только 30 марта 2017 года. До этого режиссер снимал короткометражки и документальные фильмы, много о загадочной русской душе Фильм был снят на частные деньги силами молодых кинематографистов из разных стран.
Очень порадовал подбор актеров, Кирилл Пирогов, Константин Лавроненко, Даниил Воробьев, Евгений Гришковец, Екатерина Волкова. Главную роль сыграла актриса московского Театра им. Гоголя (известный Гоголь-центр под руководством Кирилла Серебренникова) – Ирина Вербицкая.
В центре фильма история девушки со сверхъестественными способностями, а именно вещие сновидения, которая благодаря, или скорее из-за этих способностей попадает в криминальный мир. Кстати, тема сновидений давно волновала Гийома Проценко, в 2009 году он снял короткометражный фильм «Между снами»… Актерский тандем Пирогов – Вербицкая на мой взгляд удался идеально. Любовная история главной героини Жени, которая работает на паспортном контроле аэропорта и следователя наркоконтроля Стаса, как ощущение, что все еще возможно изменить. Но увы, любовь не может спасти ничью жизнь…
«Фильм непростой, в нем – разные уровни реальности, сон переплетается с явью, иногда непонятно, сон это или нет…» - говорит Гийом Проценко. И действительно, визуально в фильме нет четкого разделения, границ между сновидениями героини и основным действием, как это обычно принято в кино, черно-белые кадры, размытости, туман…
Фильм держит в напряжении на протяжении всего времени. А под конец накатывает ощущение ужаса и тяжести от ситуации происходящей в фильме. Это наша страна, современная Россия, во всех сферах и областях жизни, нас окружают «оборотни в погонах», «крысы», и «темные лошадки», работающие на «наших» и «ваших».
Отдельно хочется отметить операторскую работу. Оператор-постановщик британец Джон Крейн. Необычные ракурсы, виды города, много съемок через отражения, такие как зеркала заднего вида в машинах, окна, двери, стеклянные стены офисов, аквариума, замочные скважины, просто зеркала…
В фильме много смешивающихся границ. Аэропорт как граница между городами и странами. Границы между сном и реальностью. Пограничное состояние внутри и снаружи человека. Да и сам фильм получился на стыке жанрового и авторского кино. После просмотра фильма захотелось проснуться… Проснуться во всех отношениях, и по совету психолога-онейролога (играет актриса Елена Морозова), чаще спрашивать себя «Спишь ли ты сейчас»…
5 апреля 2017, 12:32 Ответить
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