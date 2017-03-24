Наша рецензия

Прекрасное высококонтекстуальное произведение предлагает нам отечественная киноиндустрия вместе с режиссером Гийомом Проценко, для которого фильм «Разбуди меня» стал дебютным. Немногословный и немного меланхоличный фильм рассказывает про то, как люди курят, работают и живут; ну и еще пытаются выжить посреди скучных трудовых будней, когда тишина становится постоянным спутником взрослой жизни. - Нашей задачей было достигнуть некоторой отстраненности от реальности и актеров, -…