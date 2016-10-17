«В постели с Викторией»: Рецензия Киноафиши

Аномально развитый трагизм

Адвокат — профессия весьма непростая, но всё равно достаточно интересная, чтобы снимать о ней фильмы. Например, «Линкольн для адвоката» (2011, реж. Брэд Фурман), «Судья» (2014, реж. Дэвид Добкин), «Лжец, лжец» (1997, реж. Том Шэдьяк) и множество других картин о людях этой сферы, рассматриваемых со всех возможных ракурсов. Если хотите посмотреть о нелёгкой судьба адвокатов, которые иногда сталкиваются с такой дичью, как приглашение в качестве свидетелей животных, посмотрите фильм режиссёра Джастина Трие «В постели с Викторией» («Victoria»).

Кадр из фильма «В постели с Викторией»

В картине рассказывается о жизни и проблемах адвоката Виктории (Виржини Эфира). Несмотря на название и ограничение по возрасту 18+, фильм совсем не о том, что происходит в постели этой барышни. Не без этого, конечно, но основная суть этой истории совсем не об этом. Виктория оказывается в тяжёлом положении из-за того, что её клиентом становится друг, который нуждается в защите. Вообще в фильме даже несколько судебных процессов, к которым причастна Виктория. Но целостно описать сюжет весьма проблематично, потому что с героиней происходят разные события, которые в единую историю связываются довольно криво. Единой можно навзать разве что любовную линию, которая развивается на протяжении всего фильма. Влюбленный в Викторию нянь по имени Сэм (Венсан Лакост) с первых кадров даёт понять, что романтике быть.

Кадр из фильма «В постели с Викторией»

В этом году с Виржини Эфира в главной роли вышел и другой необычный фильм — «Любовь не по размеру» («Un homme à la hauteur», реж. Лоран Тирар). И то ли случайно, то ли специально так совпало, что в обеих картинах актриса сыграла роль адвоката. Правда, история у героинь всё-таки разная, но всё равно появляется ощущение, что эти два сюжета как-то связаны. Только «Любовь не по размеру» получилась более лёгкой и трогательной, чем «В постели с Викторией».

Кстати, о названии. Есть названия, в которых переводчики отражают больше информации, чем она даётся в оригинале, что-то подсказывают зрителю, дают иную точку зрения. Но фильм о Виктории не тот случай. В оригинале фильм зовётся просто «Виктория» и не имеет никаких отсылок к её постельным подвигам, на которых совсем не делается такой акцент.

Кстати, постер с белыми простынями и розовыми наручниками даже отдалённо не связан с фильмом, потому что ничего подобного в картине нет.

Кадр из фильма «В постели с Викторией»

Несмотря на то, что фильм позиционирует себя как «романтическая комедия», комедийных событий в фильме очень мало. Да и именно смешных событий в принципе нет, есть только несколько шуток. В основном на экране — страдания и размышления героини, которые смеха совсем не вызывают. Романтика в картине тоже представлена весьма скупо. А вот звание драмы фильм оправдывает в полной мере, потому что на протяжении всего просмотра складывается тягостное впечатление, что всё в жизни весьма печально.

Непонятно, на какую аудиторию рассчитан фильм. В нём неплохо показаны некоторые психологические моменты, например, полная разбитость Виктории после того, как она сталкивается с проблемами на работе. Но интереса узнать, что будет дальше, не возникает, как и желания пересмотреть фильм. Всё повествование воспринимается, скорее, со скукой, чем с любопытством.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 20 октября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «В постели с Викторией»