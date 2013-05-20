Возраст паники, 2013

Летиция является журналисткой. Она ведет репортаж с городских улиц, на которых проходят массовые выступления, связанные с проходящими в стране президентскими выборами. Героиня сильно переживает из-за того, что оставила своих детей под присмотром своего непутёвого друга. Ещё больше заставляет Летицию нервничать случайная встреча с её бывшим супругом Винсентом. В скором времени становится понятно, что в этот день перемены произойдут не только в политической жизни страны, но и в личной жизни Летиции.