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Кюнг Хо Ли
Кюнг Хо Ли
Kyung Ho Lee
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Кюнг Хо Ли
Kyung Ho Lee
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Дата рождения
3 сентября 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Кюнг Хо Ли
Родился 3 сентября 1968 года. Пусан, Южная Корея.
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Фильмография Кюнг Хо Ли
Супергерои
анимация, приключения
2016, Корея / США
4.0
Пушистые против Зубастых 3D
приключения, анимация, семейный
2012, США / Корея
6.0
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