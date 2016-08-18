«О чем молчат французы»: Рецензия Киноафиши
Настоящей целью военных кампаний Наполеона было вовсе не то, о чем мы привыкли читать в школьных учебниках – нет. Здесь, как в старинной поговорке, дело совсем в другом – прославленный полководец во что бы то ни стало хотел вернуть возлюбленную, русскую актрису Елену Троянскую, которую сам же предал ради императорского титула… Финал этой истории 1812 года известен всем – а между тем, у Троянской и Бонапарта есть потомки – например, в Петербурге живет удивительно красивая и удивительно похожая на актрису девушка – пра-пра-правнучка. По крайней мере, об этом рассказывает новая картина Владимира Шевелькова (снятая по роману Владимира Корнева). Надо признать, рассказывает убедительно, несмотря на комедийность жанра.
Сюжет состоит из двух временных пластов – наполеоновского прошлого и нашего с вами петербургского настоящего. Между этими временами и лавирует главный герой, работник телевидения по имени Тилим Папалексиев (Кирилл Варакса). Тилиму откровенно не везет: девушка, в которую он влюблен, выходит замуж за шефа их канала. Намереваясь сделать ей предложение прямо на свадьбе, он неожиданно падает на лестнице и упускает свой шанс. Проснувшись наутро в квартире, интерьерами напоминающие Эрмитаж, герой знакомится с ее прекрасной хозяйкой Еленой – как можно догадаться, той самой, как две капли воды похожей на Троянскую. И начинается волшебство.
Авторы поступают мудро, соединив романтическую линию с исторической, замешав все на фантастике. Это и оживляет, и оставляет место для размышлений. Вот и Тилим, неожиданно награжденный способностью узнавать то, что знают другие, попадая в десятки смешных и опасных ситуаций, вынужден решать серьезные вопросы. Хватит ли у него силы пройти испытания медными трубами (ведь теперь он кто-то вроде звезды-супермена)? Спасти свою настоящую любовь? Кириллу Вараксе нужно было сыграть этот несколько хаотичный, но искренний характер – и в, общем-то, он справился. Как, собственно, и его партнерша Мария Валешная, роль которой строилась на сочетании царственности и мягкой загадочности.
Хорошо воссоздан здесь и местный колорит Петербурга с его дворцовыми интерьерами, мостами и пляжем у Петропавловской крепости. Кстати, проводящий там все свободное время друг Тилима, бывший декан философского факультета (Сергей Мигицко), дающий тому трогательно-забавные и правдивые советы – абсолютная находка создателей. Все это вносит нужную щепотку правдивости, мешая фильму, тем не менее, превратиться в балаганное представление. И звучащие в нем строки песни «Это наше шоу» Сергея Шнурова – это скорее о динамичности картины, чем о чем-либо еще. Сказка и вечные ценности здесь идут об руку с историей, и наблюдать за этим приятно.
Александра Подольникова