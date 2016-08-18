«О чем молчат французы»: Рецензия Киноафиши

Ищите женщину

Настоящей целью военных кампаний Наполеона было вовсе не то, о чем мы привыкли читать в школьных учебниках – нет. Здесь, как в старинной поговорке, дело совсем в другом – прославленный полководец во что бы то ни стало хотел вернуть возлюбленную, русскую актрису Елену Троянскую, которую сам же предал ради императорского титула… Финал этой истории 1812 года известен всем – а между тем, у Троянской и Бонапарта есть потомки – например, в Петербурге живет удивительно красивая и удивительно похожая на актрису девушка – пра-пра-правнучка. По крайней мере, об этом рассказывает новая картина Владимира Шевелькова (снятая по роману Владимира Корнева). Надо признать, рассказывает убедительно, несмотря на комедийность жанра.

Кадр из фильма «О чем молчат французы»

Сюжет состоит из двух временных пластов – наполеоновского прошлого и нашего с вами петербургского настоящего. Между этими временами и лавирует главный герой, работник телевидения по имени Тилим Папалексиев (Кирилл Варакса). Тилиму откровенно не везет: девушка, в которую он влюблен, выходит замуж за шефа их канала. Намереваясь сделать ей предложение прямо на свадьбе, он неожиданно падает на лестнице и упускает свой шанс. Проснувшись наутро в квартире, интерьерами напоминающие Эрмитаж, герой знакомится с ее прекрасной хозяйкой Еленой – как можно догадаться, той самой, как две капли воды похожей на Троянскую. И начинается волшебство.

Кадр из фильма «О чем молчат французы»

Авторы поступают мудро, соединив романтическую линию с исторической, замешав все на фантастике. Это и оживляет, и оставляет место для размышлений. Вот и Тилим, неожиданно награжденный способностью узнавать то, что знают другие, попадая в десятки смешных и опасных ситуаций, вынужден решать серьезные вопросы. Хватит ли у него силы пройти испытания медными трубами (ведь теперь он кто-то вроде звезды-супермена)? Спасти свою настоящую любовь? Кириллу Вараксе нужно было сыграть этот несколько хаотичный, но искренний характер – и в, общем-то, он справился. Как, собственно, и его партнерша Мария Валешная, роль которой строилась на сочетании царственности и мягкой загадочности.

Хорошо воссоздан здесь и местный колорит Петербурга с его дворцовыми интерьерами, мостами и пляжем у Петропавловской крепости. Кстати, проводящий там все свободное время друг Тилима, бывший декан философского факультета (Сергей Мигицко), дающий тому трогательно-забавные и правдивые советы – абсолютная находка создателей. Все это вносит нужную щепотку правдивости, мешая фильму, тем не менее, превратиться в балаганное представление. И звучащие в нем строки песни «Это наше шоу» Сергея Шнурова – это скорее о динамичности картины, чем о чем-либо еще. Сказка и вечные ценности здесь идут об руку с историей, и наблюдать за этим приятно.

Александра Подольникова