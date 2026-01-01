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Мария Валешная
Maria Valeshnaya
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Мария Валешная
Мария Валешная
Maria Valeshnaya
Дата рождения
23 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
СССР, СССР
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой триллеров
В каком театре играет
Мастерская
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Биография Марии Валешной
Родилась 23 января 1987 года. Воркута, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
7.1
Загляни ему в голову
(2024)
6.9
Тайны следствия
(2000)
6.5
Дыхание мертвого леса
(2022)
Фильмография Марии Валешной
7.1
Загляни ему в голову
криминал, триллер
2024, Россия
6.5
Дыхание мертвого леса
Dykhaniye myortvogo lesa
драма
2022, Россия
Вызов. Первые в космосе
телешоу
2021, Россия
6.4
Девочки не сдаются
комедия, мелодрама
2018, Россия
3.4
Выбирая судьбу
мелодрама, мини-сериал
2017, Украина
6.2
Приговор идеальной пары
драма, мелодрама
2016, Украина/Россия
4
О чем молчат французы
O chyom molchat frantsuzy
триллер, исторический, комедия
2016, Россия
Рецензия
6.9
Тайны следствия
детектив, криминал
2000, Россия
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Другие проекты Марии Валешной
16+
Идиот. Возвращение. Четыре сцены из жизни Льва Николаевича Мышкина
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Новости о Марии Валешной
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