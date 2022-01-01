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Виталий Коваленко
Виталий Коваленко
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Виталий Коваленко
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Дата рождения
1 сентября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Павлодар, СССР (Казахстан)
Рост
177 см
Биография Виталия Коваленко
Родился 1 сентября 1974 года. Павлодар, СССР (Казахстан).
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Фильмография Виталия Коваленко
Матильда
драма, биография, триллер
2017, Россия
7.0
Придел ангела
исторический, драма
2008, Россия
7.0
Попытка к бегству
детектив, криминал
2007, Россия
6.0
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