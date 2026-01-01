Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Юрий Лагута
Yurii Lahuta
Киноафиша
Персоны
Юрий Лагута
Юрий Лагута
Yurii Lahuta
Дата рождения
11 ноября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Шостка, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.2
Звезда
(2002)
6.2
Четыре
(2004)
4.8
Стэп бай стэп
(2010)
Фильмография Юрий Лагута
4.8
Стэп бай стэп
Step bay step
комедия
2010, Россия
Смотреть трейлер
6.3
Четыре
Four
драма, триллер, мистика
2004, Россия / Нидерланды
7.2
Звезда
Zvezda
драма, военный, приключения, исторический
2002, Россия
Смотреть трейлер
Онлайн
Показать еще
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
Немцы выпустили фильм о Второй мировой войне и разорвали чарты — знатокам истории СССР боевик лучше не включать
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»
Netflix сделал подарок любителям «Интерстеллара» – аниме с 89% свежести: «Мои глаза просто в экстазе»
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
«Что это за чвакающий шлепок?»: таков зрительский вердикт фильму Рязанова с рейтингом 2,7, за который теперь краснеть приходится
«Смотрю вторые сутки нон-стопом»: этот детектив НТВ внезапно полюбили даже зумеры — «Невскому» такое и не снилось
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить