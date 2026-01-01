Подключил к машине и забыл? Раз и навсегда запомните, можно ли заряжать телефон в авто каждый день

Один стакан на таз воды, и белая футболка как новая: ни запаха, ни желтых пятен — простая стирка не поможет

Пару капель на туалетную бумагу – и застилаю сиденье унитаза: стульчак сияет, как новенький – от желтизны ни следа

Тест: попросили ИИ нарисовать обложки к советской классике — сможете с первого раза угадать все 5 фильмов?

«Я не трус, но я боюсь», что вы не наберете 5/5 в этом тесте: угадайте советский фильм по шутке — и докажите, что вы профи

Юра, да не тот: в топ-5 лучших российских фильмов – ни одного с Борисовым, зато №5 – в стиле Данелии (и Спилберга!)

Наконец-то дождались от Netflix триллер с «необыкновенной задумкой» — уже 1 600 000 зрителей пали перед его чарами

Тест для тех, кто сидит в очереди за бензином: вспомните 5 фильмов СССР по автомобилям

Новая «Соло прокачка» с K-Pop звездой в роли Джин-Ву на подходе, но есть проблема: в России не покажут даже пираты

«Друг в беде не бросит – тест пройти попросит»: угадать советские фильмы по кадру с друзьями проще, чем допеть эту песенку