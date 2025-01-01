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Но каждую весну, в мае, души павших на полях Польши, Германии и повсюду возвращаются домой, чтобы увидеть цветущую родину, ради которой отдали свои жизни.
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