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Киноафиша Фильмы Звезда Цитаты из фильма Звезда

Цитаты из фильма Звезда

Narrator Но каждую весну, в мае, души павших на полях Польши, Германии и повсюду возвращаются домой, чтобы увидеть цветущую родину, ради которой отдали свои жизни.
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