Неотразимые модницы и экстремальные тусовщицы Эдди и Патриция привыкли шокировать мир своими экстравагантными выходками. В 60-х годах они потрясли Париж и Вудсток, в 70-х ими восхищалась вся Ибица, а в 80-х они не пропустили ни одно дефиле своего кумира Жана-Поля Готье.



Но минули девяностые годы, и вот уже дочь Эдди, серьезная и самостоятельная Сафран, удивленно смотрит на свою мать и ее взбалмошную подругу, которые всё еще не утратили любви к шампанскому и сумасшедшим вечеринкам.



Конечно, современной молодежи трудно понять стареющих бунтарок, по-прежнему считающих себя стильными и сногсшибательными, но Эдди и Патриция не унывают — XXI век сулит им уйму невероятных приключений, а уж они научат новое поколение веселиться до упаду!

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