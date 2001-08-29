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Постер фильма Распутницы
4.5
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4.5

Распутницы

, 2001
Absolument fabuleux
Франция / комедия / 18+
Постер фильма Распутницы
4.5

О фильме

Неотразимые модницы и экстремальные тусовщицы Эдди и Патриция привыкли шокировать мир своими экстравагантными выходками. В 60-х годах они потрясли Париж и Вудсток, в 70-х ими восхищалась вся Ибица, а в 80-х они не пропустили ни одно дефиле своего кумира Жана-Поля Готье.

Но минули девяностые годы, и вот уже дочь Эдди, серьезная и самостоятельная Сафран, удивленно смотрит на свою мать и ее взбалмошную подругу, которые всё еще не утратили любви к шампанскому и сумасшедшим вечеринкам.

Конечно, современной молодежи трудно понять стареющих бунтарок, по-прежнему считающих себя стильными и сногсшибательными, но Эдди и Патриция не унывают — XXI век сулит им уйму невероятных приключений, а уж они научат новое поколение веселиться до упаду!  

В ролях

Жозиан Баласко
Жозиан Баласко
Eddie Mousson
Натали Бай
Натали Бай
Patricia
Мари Жиллен
Мари Жиллен
Safrane
Венсан Эльбаз
Венсан Эльбаз
Jonathan
Саид Тагмауи
Саид Тагмауи
Manu
Клод Жансак
Mamie Mousson
Ив Ренье
Alain
Шанталь Гойя
Chantal Goya
Стефан Берн
Stéphane Bern
Катрин Денев
Катрин Денев
Une spectatrice du défilé
Режиссер Габриэль Агион
Сценарист Дженнифер Сондерс, Дон Френч, Пьер Палмаде, Габриэль Агион, Франсуа Руссо
Композитор Nicolas Neidhardt
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 29 августа 2001
Дата выхода
5 сентября 2001 Бельгия
4 июля 2002 Израиль
8 сентября 2001 Канада
29 августа 2001 Франция
29 августа 2001 Швейцария
Бюджет 76 000 000 FRF
Сборы в мире $6 979 170
Производство Mosca Films, StudioCanal, TF1 Films Production
Другие названия
Absolument fabuleux, Absolutely Fabulous, Absolutamente fabulosas, Absolut fabulos, Absolutamente Poderosas, Absolutnie fantastycznie, Nőrültek, Распутницы

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 12 голосов
4.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 13 июня 2024

Отзывы о фильме

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