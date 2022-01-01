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Джулия Савалия
Джулия Савалия
Julia Sawalha
О персоне
Фильмография
Джулия Савалия
Julia Sawalha
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Дата рождения
9 сентября 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
160 см
Биография Джулии Савалии
Родилась 9 сентября 1968 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джулии Савалии
Просто потрясающе
комедия
2016, США / Великобритания
5.0
Последний занавес
драма
2002, США / Великобритания
5.0
Побег из курятника
анимация, комедия, семейный
2000, Великобритания
7.0
Ветер в ивах
фэнтези
1996, Великобритания
6.0
Гордость и предубеждение (ТВ)
драма, мелодрама
1995, Великобритания
8.0
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