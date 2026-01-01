Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рейс 298» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Будю, спасенный из воды
7.3
Киноафиша Фильмы Будю, спасенный из воды
7.3

Будю, спасенный из воды

, 1932
Boudu sauvé des eaux
Франция / комедия / 18+
Постер фильма Будю, спасенный из воды
7.3

О фильме

Бродяга Будю пытается покончить жизнь самоубийством. Он прыгает с моста в Сену, но его спасает книготорговец Лестэнгуа и приводит к себе домой. Лестэнгуа пытается привить Будю вкус и научить хорошим манерам…

В ролях

Мишель Симон
Мишель Симон
Priape Boudu
Марсель Эния
Emma Lestingois
Жан Гере
Vigour
Макс Дальбан
Godin
Жан Дасте
L'étudiant
Шарль Гранваль
Édouard Lestingois
Sévérine Lerczinska
Chloë Anne Marie, la bonne
Geneviève Cadix
Жак Беккер
Le poète
Жорж Д’Арно
Un invité à la noce
Режиссер Жан Ренуар
Сценарист René Fauchois
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1932
Премьера в мире 11 ноября 1932
Дата выхода
11 ноября 1932 Франция
Сборы в мире $2 805
Производство Les Établissements Jacques Haïk, Les Productions Michel Simon, Crédit Cinématographique Français (CCF)
Другие названия
Boudu sauvé des eaux, Boudu Saved from Drowning, Boudu salvado de las aguas, A vízből kimentett Boudu, Boudu, Boudu - Aus den Wassern gerettet, Boudu eli miten välttyä hukkumasta, Boudu flyter förbi, Boudu Querido, Boudu reddet fra drukning, Boudu salvat de la înec, Boudu salvato dalle acque, Boudu uit het water gered, Boudu z vody vytažený, Boudu z wód wyratowany, Boudu, Salvo das Águas, Budi spasen iz reke, Da Boudu blev reddet op af vandet, Sulardan Kurtarılan Boudu, Будю, врятований із води, Будю, спасен от водите, Будю, спасённый из воды, 素晴しき放浪者, 素晴らしき放浪者, Boudu, aus den Wassern gerettet, 익사에서 구조된 부뒤, 물에서 건진 부뒤, 익사 직전에 구조된 부뒤

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Будю, спасенный из воды

Французский канкан
Французский канкан мюзикл, комедия, мелодрама
1954, Франция / Италия
7.0
Загородная прогулка
Загородная прогулка драма, комедия
1936, Франция
7.0
Ноль за поведение
Ноль за поведение драма, комедия
1933, Франция
7.0
Преступление господина Ланжа
Преступление господина Ланжа драма, комедия, криминал
1936, Франция
7.0
Заклятье, что отпугнет тьму документальный
2013, США
6.0
Везет, как утопленнику
Везет, как утопленнику комедия
2005, Франция
5.0
Два Федора
Два Федора драма
1959, СССР
7.0
Красное и черное
Красное и черное драма
1954, Италия / Франция
6.0
День начинается
День начинается мелодрама
1939, Франция
7.0
Набережная туманов
Набережная туманов драма, криминал
1938, Франция
7.0
Человек-зверь
Человек-зверь драма
1938, Франция
7.0
Великая иллюзия
Великая иллюзия драма, военный
1937, Франция
8.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Корейский «ленивый» педикюр делаю за 15 минут и без пемзы: пяточки сияют как после дорогого СПА
Азиатский «ленивый» макияж делаю за 5 минут и без дорогущей косметики: тру губы бумагой – и выгляжу круче моделей с обложки
Новые правила вводят для всех владельцев газовых плит: нарушите — газ отключат без предупреждения
Какого «Лешего»? Устал от НТВ и включил Первый канал: сразу попал на идеальный аперитив перед «Невским» – с Цыгановым и… Овечкиным
Отменяйте шашлыки, убирайте палатки: 5 крутых ужастиков, в которых отдых на природе пошел совсем не по плану
Англосаксы вместо фашистов, Штирлиц – Лановой: этот советский детектив будто «слизан» с «Семнадцати мгновений», но… вышел даже раньше
Ты узнаешь ее из тысячи? По губам! Вспомните 6 культовых фильмов по помаде главной героини-красотки
«Это же вам не лезгинка, а тест»: вспомните 6 фильмов Гайдая по кадру с танцем и попытайтесь не пуститься в пляс
Почему Арагорна в «Возвращении короля» короновал именно Гэндальф? Джексон наплевал на книги Толкина — в очередной раз!
«Это позорнее “Цыпленка Цыпы"»: худший мульт в истории Disney зрители ненавидят уже 20 лет – дикие убытки на $100 000 000
Проглотите за вечер, но продолжения не дождетесь: 5 лучших мини-сериалов за последнюю пятилетку
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше