Бродяга Будю пытается покончить жизнь самоубийством. Он прыгает с моста в Сену, но его спасает книготорговец Лестэнгуа и приводит к себе домой. Лестэнгуа пытается привить Будю вкус и научить хорошим манерам…
ПроизводствоLes Établissements Jacques Haïk, Les Productions Michel Simon, Crédit Cinématographique Français (CCF)
Другие названия
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