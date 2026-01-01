Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марсель Эния
Marcelle Hainia
Марсель Эния
Дата рождения
13 ноября 1896
Возраст
71 год
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
9 августа 1968
Место рождения
VI округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр
8.1
7.3
Фильмография Марсель Эния
2
