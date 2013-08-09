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Первая режиссерская коллаборация британского художника Бена Риверса и американского кинорежиссера Бена Рассела посвящена альтернативным практикам (само)познания. Новые язычники, члены распадающихся коммун, блэк-металисты, отшельники в Арктике формируют человеческий «ландшафт» в их антропологическом фильме, который построен как иммерсивное аудиовизуальное путешествие. Картина представляет собой исследование возможности альтернативной — духовной — жизни в рамках современной западной культуры. Используя этнографический подход, основанный на активном участии авторов в жизни героев, «Заклятье» документирует опыт веры в трансцендентность как единственный способ выжить в условиях современной цивилизации.
|18 марта 2015
|Франция
|9 августа 2013
|Швейцария