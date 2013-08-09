Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кодекс Данте» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
6.3
Киноафиша Фильмы Заклятье, что отпугнет тьму
6.3

Заклятье, что отпугнет тьму

, 2013
A Spell to Ward Off the Darkness
США / документальный / 18+
6.3

О фильме

Первая режиссерская коллаборация британского художника Бена Риверса и американского кинорежиссера Бена Рассела посвящена альтернативным практикам (само)познания. Новые язычники, члены распадающихся коммун, блэк-металисты, отшельники в Арктике формируют человеческий «ландшафт» в их антропологическом фильме, который построен как иммерсивное аудиовизуальное путешествие. Картина представляет собой исследование возможности альтернативной — духовной — жизни в рамках современной западной культуры. Используя этнографический подход, основанный на активном участии авторов в жизни героев, «Заклятье» документирует опыт веры в трансцендентность как единственный способ выжить в условиях современной цивилизации.

В ролях

Robert Aiki Aubrey Lowe
Hunter Hunt-Hendrix
Self
Weasel Walter
Self
Nick McMaster
Self
Режиссер Бен Расселл, Бен Риверс
Сценарист Бен Риверс, Бен Расселл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 9 августа 2013
Дата выхода
18 марта 2015 Франция
9 августа 2013 Швейцария
Производство Doc Society, Must Käsi, Rouge International
Другие названия
A Spell to Ward Off the Darkness, Ein Zauber gegen die Dunkelheit, Kerai nuo tamsos, Pimeduse peletamise loits, Un sort pour éloigner les ténèbres, Zaklęcie, które odpędza ciemność, Ένα ξόρκι για να διώξεις το σκοτάδι, Заклятье, что отпугнёт тьму

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Заклятье, что отпугнет тьму

Мучения на островах
Мучения на островах драма, триллер
2022, Германия / Испания / Франция / Португалия
6.0
Фильм писателя
Фильм писателя драма
2022, Южная Корея
6.0
Ан
Ан драма
2015, Германия / Франция / Япония
7.0
Побудь в моей шкуре
Побудь в моей шкуре драма, фантастика
2013, Великобритания
5.0
Четырежды
Четырежды драма
2010, Германия / Италия / Швейцария
7.0
Будю, спасенный из воды
Будю, спасенный из воды комедия
1932, Франция
7.0
Удачи
Удачи документальный
2017, Германия / Франция
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Сперва зарядить, потом работать? Можно ли пользоваться ноутбуком подключенным к сети - запоминайте, чтобы не «убить» батарею
Японский маникюр делаю обычной зубной пастой: 2 минуты — и ногти блестят как после дорогого салона
Почему в СССР обои клеили на газету: решали сразу 2 проблемы – сейчас это уже бессмысленно
«Первый отдел 6» – не единственная громкая премьера: НТВ готовит сразу 3 свежих детектива – в №1 сыграет Колесников
Гайдай и Рязанов кусали локти, когда вышел этот фильм: собрал 120 000 000 зрителей у экранов — до сих пор никто не переплюнул
Голливуд скрестил «Властелин колец» с зомби-апокалипсисом — и потратил $80 000 000, чтобы мы на это посмотрели
Пока за окном адское пекло, угадайте 6 советских фильмов по кадрам с дождем (и красоткам-героиням в мокрых майках)
Самый необъяснимый поворот «Властелина колец» назвал странным даже сам Толкин — в финале что-то пошло не так
Этот фильм 51 год держит планку в 97%: даже Тарантино заявляет, что «лучше ничего не было и не будет»
Считал себя знатоком советского кино, пока не прошел тест по его главным ляпам: «сломался» на «Иване Васильевиче» (дальше – сложнее)
Все лучшие ходы «Игры престолов» Мартин подсмотрел в этом сериале — настолько хорош, что 8,7 на IMDb для него даже мало
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше