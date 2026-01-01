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Мишель Симон
Michel Simon
Киноафиша
Персоны
Мишель Симон
Мишель Симон
Michel Simon
Дата рождения
9 апреля 1895
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
30 мая 1975
Карьера
Актер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Мишеля Симона
Родился 9 апреля 1895 года. Женева, Швейцария.
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