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Мишель Симон
Мишель Симон
Michel Simon
О персоне
Фильмография
Мишель Симон
Michel Simon
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Дата рождения
9 апреля 1895
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
30 мая 1975
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Мишеля Симона
Родился 9 апреля 1895 года. Женева, Швейцария.
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Фильмография Мишеля Симона
Ох уж этот дед
драма, комедия
1967, Франция
4.0
Дьявол и Десять заповедей
драма, комедия
1962, Франция / Италия
7.0
Красота дьявола
драма, фантастика
1949, Франция / Италия
7.0
Король забавляется
драма
1941, Италия
7.0
Забавная драма
комедия
1937, Франция
7.0
Аталанта
драма, мелодрама
1934, Франция
7.0
Будю, спасенный из воды
комедия
1932, Франция
7.0
Сука
драма
1931, Франция
7.0
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