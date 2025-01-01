Édouard LestingoisАнн-Мари, ты словно нимфа. Ты так же грациозна, как они, могла бы резвиться в мшистых лесных полянах, пить из родников и танцевать голой под луной в летние ночи. Вакх был бы на свадьбе Приапа Лестенгуэ и его Хлои, Анн-Мари.
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Édouard LestingoisМоя жена неспособна пробудить во мне радости плоти. Разве это повод отказываться от них? Пока боги даруют мне силы и желание, и пока твоя снисходительная юность позволяет, я буду твоим благодарным любовником, моя маленькая нимфа, и мои флейты будут славить Эроса до последнего вздоха.
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Édouard LestingoisТебе повезло, Энн-Мари, но ты этого заслуживаешь — ты ведь красивая.
Chloë Anne Marie, la bonneЯ вас люблю, месье Лестенгуа.
Édouard LestingoisИ мне тоже везёт.
[поцелуй]
Édouard LestingoisИди теперь. Сваришь суп.
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Édouard LestingoisНе забудь посолить бульон.
Chloë Anne Marie, la bonneНе забуду! Я буду думать о сегодняшнем вечере!
Édouard LestingoisОжидание — необходимая приправа к усталости от повседневных забот.
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Édouard LestingoisОна очаровательна. Но прошлой ночью я заснул, так и не успев к ней присоединиться. Без сомнений, я старею. Мои трубы устали, и скоро какой-нибудь пастух соблазнит её своей молодой флейтой.