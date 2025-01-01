Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Будю, спасенный из воды Цитаты из фильма Будю, спасенный из воды

Цитаты из фильма Будю, спасенный из воды

Chloë Anne Marie, la bonne Зачем нужен пианино, если на нём никто не играет?
Édouard Lestingois Тем не менее, у нас есть пианино, потому что мы порядочные люди.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Édouard Lestingois Человек, плюющий в «Физиологию брака» Бальзака, для меня — ничто.
Priape Boudu Кто этот человек?
Édouard Lestingois Спроси у моей жены.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Édouard Lestingois Анн-Мари, ты словно нимфа. Ты так же грациозна, как они, могла бы резвиться в мшистых лесных полянах, пить из родников и танцевать голой под луной в летние ночи. Вакх был бы на свадьбе Приапа Лестенгуэ и его Хлои, Анн-Мари.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Édouard Lestingois Моя жена неспособна пробудить во мне радости плоти. Разве это повод отказываться от них? Пока боги даруют мне силы и желание, и пока твоя снисходительная юность позволяет, я буду твоим благодарным любовником, моя маленькая нимфа, и мои флейты будут славить Эроса до последнего вздоха.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Édouard Lestingois Тебе повезло, Энн-Мари, но ты этого заслуживаешь — ты ведь красивая.
Chloë Anne Marie, la bonne Я вас люблю, месье Лестенгуа.
Édouard Lestingois И мне тоже везёт.
[поцелуй]
Édouard Lestingois Иди теперь. Сваришь суп.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Édouard Lestingois Не забудь посолить бульон.
Chloë Anne Marie, la bonne Не забуду! Я буду думать о сегодняшнем вечере!
Édouard Lestingois Ожидание — необходимая приправа к усталости от повседневных забот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Édouard Lestingois Она очаровательна. Но прошлой ночью я заснул, так и не успев к ней присоединиться. Без сомнений, я старею. Мои трубы устали, и скоро какой-нибудь пастух соблазнит её своей молодой флейтой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Priape Boudu Эй, коп, не видел мою собаку?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Édouard Lestingois Тебе нравится Вольтер?
L'étudiant Да.
Édouard Lestingois И у тебя есть на то причины.
L'étudiant Он тот, у кого есть настоящие причины.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chloë Anne Marie, la bonne Ты смотришь на женщин. Я ревную.
Édouard Lestingois Тебе не стоит. Ревность — ужасное чувство, недостойное ни твоего ума, ни красоты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chloë Anne Marie, la bonne [поёт] Апрель вновь приходит, В тысяче аплодисментов, Встречая лучшее время года, Твоя улыбка — моя весна, Моё сердце словно стрелы Амура, Твоя улыбка — моя весна, Моя весна...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Édouard Lestingois Я дам тебе один билет, а другой оставлю себе. Главный приз — 100 000 франков. Представляешь, 100 000 франков? Что бы ты сделал, если бы выиграл 100 000 франков?
Priape Boudu Я бы купил велосипед.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chloë Anne Marie, la bonne Где бы ты был, если бы хозяин тебя не спас?
Priape Boudu На небе.
Chloë Anne Marie, la bonne Те, кто кончают с собой, на небо не попадают. Ты ничего не понимаешь в религии и неблагодарен!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Priape Boudu Хочешь поцелуй?
Chloë Anne Marie, la bonne Ты с ума сошёл? Ты вообще знаешь, как это?
Priape Boudu Понятия не имею.
Chloë Anne Marie, la bonne Это будет твой первый поцелуй?
Priape Boudu Нет, у меня была собака.
Chloë Anne Marie, la bonne Собака?
Priape Boudu Она меня целовала.
Chloë Anne Marie, la bonne Она тебя лизала.
Priape Boudu Она меня лизала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Édouard Lestingois Ты что, так и пойдёшь?
Priape Boudu Почему?
Édouard Lestingois Обувь не начищена.
Priape Boudu Обувь должна блестеть?
Chloë Anne Marie, la bonne Конечно, болван.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Édouard Lestingois Он плюнул на Бальзака.
Emma Lestingois Он ни во что не ставит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chloë Anne Marie, la bonne Я уйду, пока ты не довёл меня до слёз.
Édouard Lestingois Слёзы делают тебя такой красивой, что я бы не пожалел.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Priape Boudu Ты теперь меня любишь?
Emma Lestingois Меня, мистер Будю?
Priape Boudu Да, дорогая.
Emma Lestingois Не будь такой фамильярной.
Priape Boudu Что это значит, дорогая?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emma Lestingois Слушай, Будю. Месье Лестангуа и я — твои благодетели.
Priape Boudu Да, знаю.
Emma Lestingois Однако ты, похоже, не до конца осознаёшь свои обязательства перед нами, вытекающие из твоего положения.
Priape Boudu Что она говорит?
Emma Lestingois Тебя приняли в честную, порядочную буржуазную семью, а ты ведёшь себя как неандерталец! Когда ты чистил ботинки, устроил полный хаос в моей комнате!
Priape Boudu «Панти-моуан-йум»?
Emma Lestingois Не смеши меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Priape Boudu Что это у тебя там?
Emma Lestingois Что? Здесь?
Priape Boudu Да.
Emma Lestingois Красивое родимое пятно. О чём я говорила?
Priape Boudu Почему у тебя такое пятно?
Emma Lestingois [Отшлёпывает Буду по рукам] Вернёмся к делу.
Priape Boudu Что ты сказал, Эмма?
Emma Lestingois Господин Буду, прошу вас проявлять должное уважение.
Priape Boudu [Буду хватает её] Я тебе покажу уважение!
Emma Lestingois Что на тебя нашло?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chloë Anne Marie, la bonne Где бы ты продавал книги?
Priape Boudu Здесь, и ты будешь моей женушкой.
Chloë Anne Marie, la bonne Когда я потеряю рассудок, я подумаю о тебе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Priape Boudu Не хочешь стать моей маленькой женушкой?
Chloë Anne Marie, la bonne Когда свиньи полетят.
Priape Boudu Это скоро будет?
Chloë Anne Marie, la bonne Поглядим.
Priape Boudu Ты меня дразнишь?
Chloë Anne Marie, la bonne Ты наконец заметил?
Priape Boudu Ты непослушная девчонка. Непослушная.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emma Lestingois Тебе так совесть мучает? Непослушный мальчик.
Priape Boudu Я не непослушный.
Emma Lestingois Как быстро мы забываем!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Emma Lestingois Глупышка, никто тебя не тронет. Как раз наоборот. Тебе здесь не нравится? Скажи мне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Шарль Гранваль
Charles Granval
Мишель Симон
Мишель Симон
Michel Simon
Жан Дасте
Jean Dasté
Марсель Эния
Marcelle Hainia
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Закончить смогли только со второй попытки: почему перестали снимать сериал «Пространство»?
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше