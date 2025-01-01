Édouard Lestingois Тебе повезло, Энн-Мари, но ты этого заслуживаешь — ты ведь красивая.

Chloë Anne Marie, la bonne Я вас люблю, месье Лестенгуа.

Édouard Lestingois И мне тоже везёт.

[поцелуй]