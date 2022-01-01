Ноль за поведение, 1933

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о выходе в прокат О фильме «Ноль за поведение» означает, что не отпускают домой в воскресенье - самое суровое наказание в закрытом, строгом колледже для мальчиков. Ребята объявляют войну воспитателям и устраивают невероятные выходки. Развернуть 7.3 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2 Продолжительность 41 минута Год выпуска 1933 Премьера в мире 7 апреля 1933 Режиссер Жан Виго В ролях Жан Дасте Все актеры и съемочная группа 2 постера

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