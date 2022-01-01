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Ноль за поведение
Zero de conduite
Ноль за поведение, 1933
1933 / Франция
7.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
драма
комедия
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О фильме
«Ноль за поведение» означает, что не отпускают домой в воскресенье - самое суровое наказание в закрытом, строгом колледже для мальчиков. Ребята объявляют войну воспитателям и устраивают невероятные выходки.
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7.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
41 минута
Год выпуска
1933
Премьера в мире
7 апреля 1933
Режиссер
Жан Виго
В ролях
Жан Дасте
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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