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Ноль за поведение
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Zero de conduite

Ноль за поведение, 1933

1933 / Франция
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме
«Ноль за поведение» означает, что не отпускают домой в воскресенье - самое суровое наказание в закрытом, строгом колледже для мальчиков. Ребята объявляют войну воспитателям и устраивают невероятные выходки.
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 41 минута
Год выпуска 1933
Премьера в мире 7 апреля 1933
Режиссер
Жан Виго
В ролях
Жан Дасте
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ноль за поведение 2 постера
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