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Жан Ренуар
Жан Ренуар
Jean Renoir
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Дата рождения
15 сентября 1894
Возраст
84 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
12 февраля 1979
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Жана Ренуара
Родился 15 сентября 1894 года. Париж, Франция.
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Фильмография Жана Ренуара
Френч-канкан
мелодрама, мюзикл, драма, комедия
1954, Франция
0.0
Французский канкан
мюзикл, комедия, мелодрама
1954, Франция / Италия
7.0
Южанин
драма
1945, США
7.0
Удивительная миссис Холлидэй
драма, комедия
1943, США
6.0
Правила игры
комедия, драма
1939, Франция
8.0
Марсельеза
исторический, драма, мюзикл, военный
1938, Франция
7.0
Человек-зверь
драма
1938, Франция
7.0
Великая иллюзия
драма, военный
1937, Франция
8.0
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