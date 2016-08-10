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Красивой женщине позволено всё. Тратить мужнины денежки? – а почему бы и нет?! Пустить его по миру? – да проще простого! Любовника завести? – ну, лишь бы никто не узнал… Впрочем, даже если узнают, черноглазая хищница всегда выкрутится, будьте покойны. Конечно, менее обаятельные (а потому и более добродетельные) особи женского пола таких «чаровниц» не любят, ну так кто же их спрашивает?! Миром правят, увы, не они… Кейт Бекинсейл …