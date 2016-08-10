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Любовь и дружба Любовь и дружба
Киноафиша Фильмы Любовь и дружба Отзывы о фильме «Любовь и дружба»
Love & Friendship Любовь и дружба 2016 / Великобритания / Ирландия / Нидерланды / Франция / США
7.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Любовь и дружба»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Красивой женщине позволено всё. Тратить мужнины денежки?  – а почему бы и нет?! Пустить его по миру? – да проще простого! Любовника завести? – ну, лишь бы никто не узнал… Впрочем, даже если узнают, черноглазая  хищница всегда выкрутится, будьте покойны. Конечно, менее обаятельные (а потому и более добродетельные) особи женского пола таких «чаровниц» не любят, ну так кто же их спрашивает?! Миром правят, увы, не они… Кейт Бекинсейл …

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SKY 10 августа 2016, 11:15
Оценка
Сегодня заценим!😎
10 августа 2016, 11:15 Ответить
Сергей V 11 августа 2016, 10:22
Оценка
Авторы фильма отлично передали дух эпохи. Респект!
11 августа 2016, 10:22 Ответить
lyzmaksim 11 августа 2016, 11:07
Оценка
Давно так не смеялся от души! Советую!
11 августа 2016, 11:07 Ответить
Ирина Самойлова 11 августа 2016, 15:08
Стивен Фрай на высоте! Как и всегда! Рекомендую всем!
11 августа 2016, 15:08 Ответить
Julia_kino 11 августа 2016, 15:13
Фильм ржачный на само деле. С серьезным лицом актеры- герои выдают перлы сегодняшнего дня.т е актуальные и сегодня.
понравилось очень. смотрится легко
11 августа 2016, 15:13 Ответить
Манечка Быкова 11 августа 2016, 15:14
Отличный фильм! Искрометный юмор!!! Всем советую
11 августа 2016, 15:14 Ответить
Мария Мироненко 11 августа 2016, 15:18
Милый фильм, Кейт Бекинсейл-замечательная актриса, очень хорошо передана эпоха, в которой происходит действие фильма :)
Рекомендую к просмотру, особенно любителям английского юмора (который, кстати, в фильме был достаточно смешным) :)
11 августа 2016, 15:18 Ответить
Инга Сулим 11 августа 2016, 15:19
Оказаться на пресс-показе фильма – всегда волнующе – интересно.
Во-первых, чувствуешь себя эдаким первопроходцем – фильм еще не вышел в прокат, а ты, как почетный гость, удостоен увидеть и оценить.
Во-вторых, пресс-показы – это не просто светская тусовка, где можно пообщаться и сделать красивые фотографии на ковровой дорожке, а намного больше и с более глубоким смыслом, чем можно ожидать. Пресс-показ - это возможность насладиться атмосферой фильма, и хоть ненадолго, но почувствовать себя одним из героев!
Всем этим нас порадовала «Киноафиша». Команда организовала великолепное выступление выпускницы консерватории Марии Романовой, которая сыграла для гостей показа гимн Великобритании, передав тем самым дух времени.
Также, в пресс-показе приняла участие Анна Михайлова – основательница одноименного бренда шляпок, которые как нельзя лучше символизировали женскую моду начала 19 века. Представительницам прекрасного пола удалось примерить на себе великолепные шляпки (каждая шляпка – произведение искусства!) и сделать фотографии на память.
Что же касается главной составляющей – показа фильма, то тут все предположения были напрасны. Казалось бы, что могут снять англичане с французами? Разве только драму с намеком на комедию, но не тут-то было. Уже с первых минут было ясно – зрителям будет над чем посмеяться, и правда – на протяжении всего фильма смех в зале не утихал.
По сценарию фильма главная героиня - леди Сьюзан (Кейт Бекинсейл) ведет ожесточенную борьбу за сердца самых богатых холостяков, дабы поправить свое финансовое состояние. Она не слушает мнения других и действует так, как удобно ей. Умело завоевывает сердца мужчин, и с успехом меняет их мнение о себе, а любые нападки со стороны считает оскорбительными! Одним словом – коварная женщина!
Нельзя не отметить и великолепную игру актеров, которые смело вжились в роли и показали зрителям истинную жизнь англичан.
В целом – фильм весьма достойный и посмотреть его стоит хотя бы ради поднятия настроения.
11 августа 2016, 15:19 Ответить
katushka7677 19 августа 2016, 10:46
Фильм совершенно не понравился, скучный, не интересный, никакого развития сюжета и интриги, динамики, герои только ходят и произносят текст, потраченное время и деньги.
19 августа 2016, 10:46 Ответить
Алексей Евтушков 23 августа 2016, 16:07
Оценка
Прекрасный фильм! Острые, колкие диалоги не прекращаются ни на минуту. Прекрасные наряды, обаятельные актеры. При том, что это комедия - фильм умный и лишен какой-либо пошлости.
Однозначно рекомендую для просмотра!
23 августа 2016, 16:07 Ответить
alex 4 сентября 2016, 14:42
[sleep]
юмор всё же был.
упростили романчик до анекдотика, каждый персонаж подписали (комиксы прям!), чтобы зритель не подзапутался.
актёры не играли, просто походили в костюмах перед оператором.[No]
[facepalm] в зале очень высоко оценили шутки и ржали. но часть зала дрыхла.
лично мне обошлось срадание в сто ря, но и это не застраховало от разочарования. и фрай своей мятой несвежей физиономией не спас кины. не стоило ходить.[unknown]
4 сентября 2016, 14:42 Ответить
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