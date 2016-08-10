Красивой женщине позволено всё. Тратить мужнины денежки? – а почему бы и нет?! Пустить его по миру? – да проще простого! Любовника завести? – ну, лишь бы никто не узнал… Впрочем, даже если узнают, черноглазая хищница всегда выкрутится, будьте покойны. Конечно, менее обаятельные (а потому и более добродетельные) особи женского пола таких «чаровниц» не любят, ну так кто же их спрашивает?! Миром правят, увы, не они… Кейт Бекинсейл …
понравилось очень. смотрится легко
Рекомендую к просмотру, особенно любителям английского юмора (который, кстати, в фильме был достаточно смешным) :)
Во-первых, чувствуешь себя эдаким первопроходцем – фильм еще не вышел в прокат, а ты, как почетный гость, удостоен увидеть и оценить.
Во-вторых, пресс-показы – это не просто светская тусовка, где можно пообщаться и сделать красивые фотографии на ковровой дорожке, а намного больше и с более глубоким смыслом, чем можно ожидать. Пресс-показ - это возможность насладиться атмосферой фильма, и хоть ненадолго, но почувствовать себя одним из героев!
Всем этим нас порадовала «Киноафиша». Команда организовала великолепное выступление выпускницы консерватории Марии Романовой, которая сыграла для гостей показа гимн Великобритании, передав тем самым дух времени.
Также, в пресс-показе приняла участие Анна Михайлова – основательница одноименного бренда шляпок, которые как нельзя лучше символизировали женскую моду начала 19 века. Представительницам прекрасного пола удалось примерить на себе великолепные шляпки (каждая шляпка – произведение искусства!) и сделать фотографии на память.
Что же касается главной составляющей – показа фильма, то тут все предположения были напрасны. Казалось бы, что могут снять англичане с французами? Разве только драму с намеком на комедию, но не тут-то было. Уже с первых минут было ясно – зрителям будет над чем посмеяться, и правда – на протяжении всего фильма смех в зале не утихал.
По сценарию фильма главная героиня - леди Сьюзан (Кейт Бекинсейл) ведет ожесточенную борьбу за сердца самых богатых холостяков, дабы поправить свое финансовое состояние. Она не слушает мнения других и действует так, как удобно ей. Умело завоевывает сердца мужчин, и с успехом меняет их мнение о себе, а любые нападки со стороны считает оскорбительными! Одним словом – коварная женщина!
Нельзя не отметить и великолепную игру актеров, которые смело вжились в роли и показали зрителям истинную жизнь англичан.
В целом – фильм весьма достойный и посмотреть его стоит хотя бы ради поднятия настроения.
Однозначно рекомендую для просмотра!
юмор всё же был.
упростили романчик до анекдотика, каждый персонаж подписали (комиксы прям!), чтобы зритель не подзапутался.
актёры не играли, просто походили в костюмах перед оператором.[No]
[facepalm] в зале очень высоко оценили шутки и ржали. но часть зала дрыхла.
лично мне обошлось срадание в сто ря, но и это не застраховало от разочарования. и фрай своей мятой несвежей физиономией не спас кины. не стоило ходить.[unknown]
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