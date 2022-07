1 Love & Friendship Harp Theme Dianne Marshall / Benjamin Esdraffo 0:57

2 Music for the Funeral of Queen Mary Irish Film Orchestra, Mark Suozzo / Генри Пёрселл 1:32

3 Symphony No. 6 in F Major: Largo Irish Film Orchestra, Mark Suozzo / William Boyce 1:04

4 Arietta Dianne Marshall, Archie Chen, William Butt, Paul Woodiel / Mark Suozzo 2:10

5 The Mass for Mr. Mauroy: Agnus Dei Irish Film Orchestra, Mark Suozzo / Marc-Antoine Charpentier 0:51

6 Cessate, omai Cassai: Ah, Ch'infelice Sempre Irish Film Orchestra, Mark Suozzo, Chloe Morgan / Антонио Вивальди 1:17

7 A Medley of Marches Irish Film Orchestra, Mark Suozzo / François-Joseph Gossec 1:30

8 String Quartet Irish Film Orchestra, Mark Suozzo / Hyacinthe Jadin 0:53

9 From Giulio Cessare in Egitto Irish Film Orchestra, Mark Suozzo / Георг Фридрих Гендель 0:54

10 Cello Sonata No.3 in a Major: Adagio William Butt, Archie Chen / Людвиг ван Бетховен 0:43

11 Rodelina: Ombre piante, urne funestre Irish Film Orchestra, Mark Suozzo, Chloe Morgan / Георг Фридрих Гендель 0:56

12 Symphony in C Major for Wind Orchestra Irish Film Orchestra, Mark Suozzo / François-Joseph Gossec 0:45

13 Allegro for Strings and Piano Irish Film Orchestra, Mark Suozzo / Mark Suozzo 0:35

14 Tamerlano: Cor di Padre Irish Film Orchestra, Mark Suozzo, Chloe Morgan / Георг Фридрих Гендель 1:00

15 La Toison d'Or Irish Film Orchestra, Mark Suozzo / Johann Christoph Vogel 0:36

16 Sir Roger de Coverly Irish Film Orchestra, Mark Suozzo / Народные 1:16

17 Scipione: March Irish Film Orchestra, Mark Suozzo / Георг Фридрих Гендель 1:28

18 Amadis de Gaule: Ballet-March Irish Film Orchestra, Mark Suozzo / Иоганн Себастьян Бах 0:43

19 Prélude Irish Film Orchestra, Mark Suozzo / Henri Fremart 2:33

20 Stabat Mater, RV621: Eja mater, fons amoris Irish Film Orchestra, Mark Suozzo / Антонио Вивальди 0:44

21 Cello Concerto in C Major, RV402 - Allegro Irish Film Orchestra, Mark Suozzo, William Butt / Антонио Вивальди 1:24

22 Idomeneo: March Irish Film Orchestra, Mark Suozzo / Вольфганг Амадей Моцарт 1:04

23 Cosî fan Tutte: Soave sia il vento Irish Film Orchestra, Mark Suozzo, Paul McGough, Sarah Brady, Chloe Morgan / Вольфганг Амадей Моцарт 3:18

24 Wedding March Irish Film Orchestra, Mark Suozzo / Benjamin Esdraffo 1:00

25 Love Will Find Out the Way Irish Film Orchestra, Mark Suozzo / Народные 1:09

26 Chaconne: La Sonning David Adams / François d'Agincour 1:01