4 постера
Монах

Монах

The Monk 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие фильма разворачивается в XVIII веке. Притворившись юной послушницей, ведьма Матильда совращает монаха-капуцина Амбросио, и это становится известно суду Инквизиции. Желание избежать страшных мучений и казни толкает капуцина на сговор с Дьяволом, но и здесь его поджидает обман...

Монах - трейлер 1
Монах  трейлер 1
Страна Франция / Испания
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 12 июля 2011
Дата выхода
12 июля 2011 Бельгия
7 сентября 2012 Бразилия
23 октября 2011 Великобритания
29 сентября 2012 Венгрия
13 июля 2011 Германия
12 декабря 2011 Греция
27 апреля 2012 Ирландия
27 января 2012 Испания
12 января 2012 Литва
1 сентября 2011 Нидерланды
12 июля 2012 Португалия
26 января 2012 Сингапур
25 мая 2012 Турция
13 июля 2011 Франция
24 марта 2012 Япония
MPAA R
Бюджет €11 000 000
Сборы в мире $1 809 527
Производство Diaphana Production, Morena Films, El Monje La Pelicula AIE
Другие названия
Le moine, The Monk, El monje, O Monge, A szerzetes, Der Mönch, Il monaco, Mnich, Munk, Nhà Sư, Şeytanın Yüzü, Vienuolis, Ο καλόγερος, Монах, Монахът, マンク　破戒僧
Режиссер
Доминик Молль
Доминик Молль
В ролях
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Джеральдин Чаплин
Джеральдин Чаплин
Дебора Франсуа
Жорди Даудер
Пеп Тосар
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.3
13 голосов
5.8 IMDb
Отзывы о фильме

