Действие фильма разворачивается в XVIII веке. Притворившись юной послушницей, ведьма Матильда совращает монаха-капуцина Амбросио, и это становится известно суду Инквизиции. Желание избежать страшных мучений и казни толкает капуцина на сговор с Дьяволом, но и здесь его поджидает обман...
|12 июля 2011
|Бельгия
|7 сентября 2012
|Бразилия
|23 октября 2011
|Великобритания
|29 сентября 2012
|Венгрия
|13 июля 2011
|Германия
|12 декабря 2011
|Греция
|27 апреля 2012
|Ирландия
|27 января 2012
|Испания
|12 января 2012
|Литва
|1 сентября 2011
|Нидерланды
|12 июля 2012
|Португалия
|26 января 2012
|Сингапур
|25 мая 2012
|Турция
|13 июля 2011
|Франция
|24 марта 2012
|Япония