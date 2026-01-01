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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Мхитар Аветисян
Mkhitar Avetisyan
Киноафиша
Персоны
Мхитар Аветисян
Мхитар Аветисян
Mkhitar Avetisyan
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.7
Вазген. Последний Спарапет
(2025)
6.2
Спитак
(2018)
Фильмография Мхитара Аветисяна
7.7
Вазген. Последний Спарапет
Вазген. Последний Спарапет
драма
2025, Армения
6.2
Спитак
Spitak
драма
2018, Россия / Армения
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