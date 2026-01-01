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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Лерник Арутюнян
Lernik Harutyunyan
Киноафиша
Персоны
Лерник Арутюнян
Лерник Арутюнян
Lernik Harutyunyan
Дата рождения
16 мая 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Лерника Арутюняна
Родился 16 мая 1981 года. Навур, СССР (Армения).
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Популярные фильмы
8.6
Американец
(2022)
8.3
Ограбление по армянски
(2025)
6.2
Спитак
(2018)
Фильмография Лерника Арутюняна
8.3
Ограбление по армянски
The Armenian Job
комедия
2025, Армения
8.6
Американец
Amerikatsi
драма
2022, Армения
6.2
Спитак
Spitak
драма
2018, Россия / Армения
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