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Лерник Арутюнян
Лерник Арутюнян
Lernik Harutyunyan
О персоне
Фильмография
Лерник Арутюнян
Lernik Harutyunyan
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Дата рождения
16 мая 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Лерника Арутюняна
Родился 16 мая 1981 года. Навур, СССР (Армения).
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Фильмография Лерника Арутюняна
Спитак
драма
2018, Россия / Армения
6.0
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