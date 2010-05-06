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Александра Политик

Александра Политик
Александра Политик
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Дата рождения
6 мая 2010
Возраст
12 лет
Знак зодиака
Телец
Биография Александры Политик

Родилась 6 мая 2010 года. 

Фильмография Александры Политик
Домовой
Домовой
комедия, фэнтези, семейный 2019, Россия
7.0
Спитак
Спитак
драма 2018, Россия / Армения
6.0
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