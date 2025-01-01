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Киноафиша Фильмы Небо над Берлином 2 Цитаты из фильма Небо над Берлином 2

Цитаты из фильма Небо над Берлином 2

Emit Flesti Позволь объяснить кое-что. Времени мало. Это первое. Для лиса Время — лис. Для героя Время — герой. Для шлюхи Время — просто очередной трюк. Если ты мягок, твоё Время мягко. Если спешишь — Время летит. Время — слуга, если ты его хозяин. Время — твой бог, если ты его пёс. Мы — творцы Времени, жертвы Времени и убийцы Времени. Время вне времени. Это второе. Ты — часы, Кассиэль.
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Cassiel Каждый создаёт свой собственный мир в пределах своего зрения и слуха. Он остаётся пленником в нём. И из своей камеры видит камеры других.
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Cassiel Почему я не могу быть хорошим? Почему не могу вести себя как человек? Почему не могу вести себя так, как другие мужчины?
Lou Reed Если бы я знал — сказал бы. Держись.
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Emit Flesti Ты слышал пророчество? «В Год Ненависти, когда всё чужое презирается, тёмные всадники войдут в гавань, захватят корабль и всех на нём, и поплывут прямо в ад»
Cassiel Я знаю все пророчества, но этого нет. Ты придумал его.
Emit Flesti Какая разница? Это только что случилось.
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Cassiel Чёртова гравитация!
🧡
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