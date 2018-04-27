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Настасья Кински - Фильмы

- Настасья Кински - «Тэсс»

- Настасья Кински - «Гарем»

- Настасья Кински - «Кольцо»

​​​​​​​ - Настасья Кински - «Крестная мать»

​​​​​​​Настасья Кински - Личная жизнь



Настасья Кински родилась 24 января 1961 года в Западном Берлине в семье знаменитого актера Клауса Кински и его жены Рут Бригитте Токки. Настоящая фамилия актрисы - Накшиньски, но когда началась ее карьера, она взяла себе псевдоним отца. Клаус Кински был большим поклонником Достоевского, поэтому назвал дочь в честь сразу двух героинь «Идиота» - Настасья Аглая. В 1968 году ее родители разошлись, и Настасья осталась с матерью, которая не работала и жила на деньги от распродаваемых вещей. В детстве актрисе приходилось воровать продукты в магазинах и жить в автофургоне с матерью и ее любовником. В 1977 году Кински окончила гимназию имени Вилли Графа в Мюнхене.



Настасья Кински - Фильмы

Кински дебютировала в фильме Вима Вендерса «Ложное движение» в 1975 году. В этой картине по роману Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» актриса сыграла немую роль Миньоны. Через два года она сыграла девушку-подростка, состоящую в любовной связи с преподавателем, в ленте «Аттестат зрелости». В 1978 году в фильме «Дочь Сатаны» она сыграла с Марчелло Мастрояни, и в этом же году получила главную роль в картине «Отель «Цветок страсти». Во всех этих фильмах, несмотря на юный возраст, она появилась обнаженной. В 1976 году Кински познакомилась с Романом Полански, и он предложил ей пройти актерскую школу Ли Страсберга в Лос-Анжелесе, а после этого они начали работать над экранизацией «Тэсс». Эта роль принесла актрисе «Золотой глобус» и номинацию на «Сезар», а также мировое признание. В 1982 году Кински снялась у Фрэнсиса Форда Копполы в картине «От всего сердце» в роли канатоходки Лейлы. Кроме того, в этом же году вышел ремейк фильма ужасов «Люди-кошки», где актриса сыграла оборотня. В 1983 году Кински исполнила роль девушки, захваченной террористами, в фильме Джеймса Тобэка «На виду». В 1984 году она снялась в фильме Вима Вендерса «Париж, Техас», а также в картине Андрея Кончаловского «Возлюбленные Марии». В 1987 году получила номинацию на премию «Сезар» за роль в фильме Жака Дере «Болезнь любви». В 1991 году сыграла роль Наташи Ихменевой в советско-швейцарском фильме «Униженные и оскорбленные» по роману Достоевского. В 1993 году Кински снова снялась у Вима Вендерса в картине «Так далеко, так близко», после которого последовала серия второстепенных ролей в американских фильмах, а так же несколько ролей на телевидении. Последний раз Кински появилась в кино в картине Дэвида Линча «Внутренняя империя», где снялась в небольшом эпизоде.



Настасья Кински - «Тэсс»



В 1989 году Роман Полански выпустил экранизацию романа Томаса Харди «Тэсс из рода д`Эрбервиллей» с Настасьей Кински в главной роли. Действие происходит в викторианской Англии в XIX веке. Крестьянин Джон Дарбифилд узнает, что состоит в родстве с аристократическим родом д`Эрбервиллей, и отправляет к ним свою дочь Тэсс (Настасья Кински), чтобы получить какую-то выгоду из этого родства. Нувориш Алек д`Эрбервилль (Ли Лоусон), отец которого купил права на титул и потому не является кровным родственником Тэсс, насилует ее, и девушке приходится вернуться домой беременной.



Настасья Кински - «Гарем»



Мелодрама Артюра Жоффе 1985 года о молодой американке Дайен (Настасья Кински), которую по приказу арабского шейха похищают из Нью-Йорка и переправляют на корабле в его гарем. Сначала она гневается и пытается сопротивляться, но потом смиряется со своим положением. Картина получила две награды кинопремии «Сезар».



Настасья Кински - «Кольцо»



Телевизионная мелодрама 1996 года по одноименному любовному роману Даниэлы Стил. Действие начинается в 1934 году в Берлине, когда Герхард (Руперт Пенри-Джонс) и Арианна (Настасья Кински) остаются сиротами после самоубийства их матери. В 1944 году Арианна с братом помогает своему другу Максу (Тим ДиКей) бежать из страны после убийства его жены-еврейки. Герхард с отцом тоже решают бежать, перейдя границу со Швейцарией, а Арианну арестовывают. Все, что у нее остается на память о семье, это кольцо, переходившее из поколения в поколение по материнской линии.



Настасья Кински - «Крестная мать»



Телевизионная криминальная драма в двух частях, снятая Дэвидом Грином в 1997 году. В большой мафиозной семье Лучано убивают всю мужскую половину, и во главе клана встают женщины: жены, сестры и дочери убитых. Лука (Джеймс Марсден), убийца детей Софии Лучано (Настасья Кински), решает втереться к ней в доверие, но вскоре она понимает, что он сделал и закалывает его ножом. В этот момент София замечает на его шее кулон, который видит уже не в первый раз.



Настасья Кински - Личная жизнь



Когда актрисе было 15 лет, у нее начался скандальный роман с режиссером Романом Полански, который он пикантно описывал в своей автобиографии. В 1984 году актриса родила сына Алешу от кинопродюсера Ибрагима Мусу, который был старше нее на 15 лет, и спустя пару месяцев вышла за него замуж. В 1986 году у них родилась дочь Соня, а в 1992 году начался бракоразводный процесс. Отец актрисы Клаус Кински выпустил мемуары в 1988 году, в которых признался, что изнасиловал свою дочь в подростковом возрасте. Сама она опровергала эти слова, заявляя, что Клаус Кински не насиловал ее, но пытался сделать это. С 1991 по 1997 год Кински жила с американским композитором Куинси Джонсом, который был старше ее на 28 лет, и родила от него дочь Кению.