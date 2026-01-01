Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Небо над Берлином 2
Каннский кинофестиваль 1993
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая песня
Номинант
Лучшая песня
Номинант
