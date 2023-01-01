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Небо над Берлином 2 Небо над Берлином 2
Киноафиша Фильмы Небо над Берлином 2 Небо над Берлином 2, 1993: актеры и роли
In weiter Ferne, so nah! Небо над Берлином 2 1993 / Германия
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Небо над Берлином 2, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вим Вендерс Вим Вендерс Wim Wenders
В ролях
Отто Зандер Otto Sander Питер Фальк Питер Фальк Peter Falk Настасья Кински Настасья Кински Nastassja Kinski Бруно Ганц Бруно Ганц Bruno Ganz Сольвейг Доммартин Solveig Dommartin Рюдигер Фоглер Rüdiger Vogler Хайнц Рюман Heinz Rühmann
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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