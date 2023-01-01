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Небо над Берлином 2
Небо над Берлином 2, 1993: актеры и роли
In weiter Ferne, so nah!
Небо над Берлином 2
1993 / Германия
7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Небо над Берлином 2, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вим Вендерс
Wim Wenders
В ролях
Отто Зандер
Otto Sander
Питер Фальк
Peter Falk
Настасья Кински
Nastassja Kinski
Бруно Ганц
Bruno Ganz
Сольвейг Доммартин
Solveig Dommartin
Рюдигер Фоглер
Rüdiger Vogler
Хайнц Рюман
Heinz Rühmann
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Рецензия
Отзывы
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