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Нуца Хабулава
Нуца Хабулава Nutsa Khubulava
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Нуца Хабулава

Nutsa Khubulava

Дата рождения
10 января 1995
Возраст
31 год
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Биография Нуца Хабулава

Родилась 10 января 1995 года.

Популярные фильмы

Тэли и Толи 6.7
Тэли и Толи (2016)
В парке Чаир 6.6
В парке Чаир (2025)
Суперсекс 6.1
Суперсекс (2024)

Фильмография Нуца Хабулава

В парке Чаир 6.6
В парке Чаир
драма 2025, Россия
Суперсекс 6.1
Суперсекс
драма, биография, мини-сериал 2024, Италия
Тэли и Толи 6.7
Тэли и Толи Teli i Toli
комедия, мелодрама 2016, Россия
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