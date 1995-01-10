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Нуца Хабулава
Nutsa Khubulava
Киноафиша
Персоны
Нуца Хабулава
Нуца Хабулава
Nutsa Khubulava
Дата рождения
10 января 1995
Возраст
31 год
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Нуца Хабулава
Родилась 10 января 1995 года.
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Популярные фильмы
6.7
Тэли и Толи
(2016)
6.6
В парке Чаир
(2025)
6.1
Суперсекс
(2024)
Фильмография Нуца Хабулава
6.6
В парке Чаир
драма
2025, Россия
6.1
Суперсекс
драма, биография, мини-сериал
2024, Италия
6.7
Тэли и Толи
Teli i Toli
комедия, мелодрама
2016, Россия
Рецензия
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