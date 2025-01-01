О первой любви девятиклассника Мурада Расулова, страстного любителя футбола, к девушке, которая старше его на два года. Это, казалось бы, незначительное обстоятельство и обычаи семьи становятся серьезным, но недолгим препятствием на пути молодых.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска1975
Премьера в мире6 марта 1975
Дата выхода
6 марта 1975
Грузия
6 марта 1988
СССР
ПроизводствоКиностудия «Ленфильм», Georgian-Film
Другие названия
Erti nakhvit shekvareba, Любовь с первого взгляда, Dragoste la prima vedere, Erotas me tin proti matia, Love at First Sight, Lyubov s pervogo vzglyada, Szerelem első látásra, ひとめ惚れ