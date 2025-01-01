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Киноафиша Фильмы Любовь с первого взгляда

Любовь с первого взгляда

Erti nakhvit shekvareba 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О первой любви девятиклассника Мурада Расулова, страстного любителя футбола, к девушке, которая старше его на два года. Это, казалось бы, незначительное обстоятельство и обычаи семьи становятся серьезным, но недолгим препятствием на пути молодых.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 6 марта 1975
Дата выхода
6 марта 1975 Грузия
6 марта 1988 СССР
Производство Киностудия «Ленфильм», Georgian-Film
Другие названия
Erti nakhvit shekvareba, Любовь с первого взгляда, Dragoste la prima vedere, Erotas me tin proti matia, Love at First Sight, Lyubov s pervogo vzglyada, Szerelem első látásra, ひとめ惚れ
Режиссер
Резо Эсадзе
В ролях
Вахтанг Панчулидзе
Наталья Юриздицкая
Рамаз Чхиквадзе
Кахи Кавсадзе
Кахи Кавсадзе
Саломе Канчели
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
8 IMDb
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