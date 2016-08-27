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Тэли и Толи Тэли и Толи
Киноафиша Фильмы Тэли и Толи Отзывы о фильме «Тэли и Толи»
Тэли и Толи 2016 / Россия
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Тэли и Толи»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Эх, ну и тяжкая же работа досталась капитану Гураму. Каторжная. Во-первых, пограничный пост между Россией и Грузией охранять – а это ответственность. Во-вторых, вражеских баранов ловить – те почему-то всё время мигрируют на грузинскую территорию. Мигрируют незаконно, не спросив разрешения пастуха. В-третьих, местное население. Оно (население) нуждается в срочном перевоспитании. А то привыкли, понимаешь, через границу друг к другу в гости ходить, и все без визы. Ну, и самое сложное…

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Андрей Межинский 27 августа 2016, 15:24
пойду...................
27 августа 2016, 15:24 Ответить
Андрей Межинский 3 сентября 2016, 18:24
это очень хороший фильм мудрый и жизненный, как говориться все мы создатели нашей земли нашей природы..................
3 сентября 2016, 18:24 Ответить
Екатерина Синицына 4 сентября 2016, 00:19
Несмотря на простоту фильма, его содержание ёмкое и является напоминанием о нравственных ценностях. В настоящее время фильм очень актуален ( вражда, злость, агрессия между людьми ,различными национальностями, государствами).
4 сентября 2016, 00:19 Ответить
Антон Юдин 4 сентября 2016, 07:12
ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ФИЛЬМ .... ПОЙДУ НА ФИЛЬМ ..
4 сентября 2016, 07:12 Ответить
alex 11 сентября 2016, 23:53
один раз можно посмотреть, как неприятности "людям гор" доставляли "люди долины"[Smmile]

понравилось, что Гоча поступал "как мужчина" - "говорил мало, думал медленно, делал быстро и т.п.",-советовался со старшими. короче, институт семьи восстанавливают через кинематограф.[Smmile]

очень заметно, что шутки в фильме осторожные, надписи все на русском языке, танк потешный.
[Yes]
11 сентября 2016, 23:53 Ответить
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