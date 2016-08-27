Наша рецензия

Эх, ну и тяжкая же работа досталась капитану Гураму. Каторжная. Во-первых, пограничный пост между Россией и Грузией охранять – а это ответственность. Во-вторых, вражеских баранов ловить – те почему-то всё время мигрируют на грузинскую территорию. Мигрируют незаконно, не спросив разрешения пастуха. В-третьих, местное население. Оно (население) нуждается в срочном перевоспитании. А то привыкли, понимаешь, через границу друг к другу в гости ходить, и все без визы. Ну, и самое сложное…