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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Александр Амиров
Александр Амиров
Alexander Amirov
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Фильмография Александр Амиров
Решала: Брат
боевик, драма, триллер
2022, Россия
0.0
Фактор страха
триллер
2019, Россия
0.0
Тэли и Толи
комедия, мелодрама
2016, Россия
7.0
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В Смоленске открылся фестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс»
3 сентября в Смоленске стартовал 10-ый Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс». В честь открытия смотров президент России Владимир Путин отправил
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6 сентября 2017 16:17
В Екатеринбурге пройдет Эхо Уральского открытого фестиваля российского кино-2016
С 11 по 13 августа на летней площадке во дворе ГЦСИ состоится показ фильмов-победителей Первого Уральского открытого фестиваля российского кино, который прошел в 2016 году и охватил 10
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14 августа 2017 14:36
В интернете пройдет онлайн-кинофестиваль отечественного кино «Дубль дв@»
3 апреля на сайте «Российской газеты» начинает свои показы 8-ой онлайн-фестиваль российского кино и театра «Дубль дв@», фильмы которого будут бесплатно доступны
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31 марта 2017 00:51
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